25 ноября 2025 в 16:33

В Госдуме объяснили, кто мешает заключить мир России и Украине

Депутат Бородай: Киев и Запад препятствуют завершению украинского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пока США и Россия демонстрируют потенциал для компромисса, Киев и Запад препятствуют урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, участник СВО Александр Бородай. По его мнению, заключение мирного соглашения возможно лишь при совпадении интересов всех сторон, однако на данный момент это кажется маловероятным.

Мирные соглашения возможны только при слиянии интересов всех сторон, что на сегодня кажется маловероятным. США и Россия потенциально способны на компромисс, но Украина и Запад этому препятствуют. Поэтому надежды на мирное решение пока остаются неоправданными, — отметил Бородай.

Он объяснил, что Россия заинтересована в мире, но только при соблюдении своих условий. Это не безусловная готовность, а взвешенная позиция — соглашение должно гарантировать безопасность и учитывать интересы страны, указал собеседник.

Для Дональда Трампа подписание мира важно прежде всего с имиджевой точки зрения: это исполнение предвыборных обещаний и демонстрация эффективности внешней политики. Детали соглашения для него вторичны — главное факт достижения результата, — подчеркнул парламентарий.

Кардинально иная ситуация, по словам Бородая, наблюдается на Украине. Под руководством Владимира Зеленского страна выступает категорически против мирного урегулирования, поскольку для Зеленского это будет означать политическое поражение и потерю власти, добавил политик.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта, которое предложили США. Он отметил, что осталось согласовать лишь несколько мелких деталей.

