«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах Собчак выступила против изучения песен SHAMAN и Газманова в российских школах

Российская телеведущая Ксения Собчак выступила против инициативы Минпросвещения РФ ввести в школьный план изучение творчества певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова. По ее словам, которые передает «Москва 24», артисты должны быть проверены временем.

Ну я плохо на нее [инициативу] смотрю, потому что мне кажется, что это такая вкусовщина. Ну и эти исполнители должны быть еще проверены временем, — отметила журналистка.

При этом Собчак подчеркнула, что не против военных песен. В России есть большая коллекция достойной музыки прошлых лет, а вот современное творчество вызывает вопросы, резюмировала она.

Ранее Газманов назвал трогательным событием включение его песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки. Артист заявил, что российские подростки проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям.

До этого стало известно, что песни «Моя Россия» Дронова, «Вперед, Россия» Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Министерством просвещения РФ для изучения в начальной и средней школе. При этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.