16 октября 2025 в 21:42

Черчесов сказал все, что думает про новые лимиты на легионеров в РПЛ

Черчесов назвал нонсенсом возможное снижение лимита на легионеров в РПЛ

Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов назвал нонсенсом возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге во время интервью порталу «РБ Спорт». Он обратил внимание, что тогда может сложиться ситуация, в которой на игру заявлено 13 иностранцев, а выйти на поле могут лишь пятеро.

Я уверен, лимит на легионеров должен быть, другое дело — какой? В моем понимании учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет, — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Александр Мостовой раскритиковал идею запрета легионеров в Кубке России, назвав ее «бредом» и «шуткой». Он отметил, что при наличии в командах по 10-15 иностранцев такой запрет сделает бессмысленными их дорогостоящие трансферы и поставит под вопрос спортивную ценность турнира.

В то же время ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поддержал идею полного запрета легионеров в Кубке России, заявив, что турнир «должен быть целиком и полностью российским». Экс-футболист также предложил ужесточить лимит иностранцев в РПЛ до трех игроков вместо пяти, аргументируя это необходимостью дать больше игровой практики российским спортсменам.

Станислав Черчесов
футбол
легионеры
лимиты
спорт
Ахмат
правила
