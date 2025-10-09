Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:33

Ветеран ЦСКА поддержал идею запрета легионеров в Кубке России

Пономарев: Кубок страны должен быть полностью российским

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru поддержал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он отметил, что еще больше ужесточил бы лимит, который министр спорта Михаил Дегтярев предложил ввести в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Здорово! Кубок должен быть целиком и полностью российским. Дегтярев молодец, что поддержал. Скажется ли это на качестве футбола? Может быть, некоторые легионеры действительно на голову выше россиян. Дегтярев предложил сделать пять иностранцев в РПЛ, а я бы вообще сократил до трех. Россиянам надо играть, — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе общения Дегтярева с представителями ассоциации спортивных комментаторов.

Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта пообещал организовать детальную проработку инициативы.

футбол
Кубок России
спорт
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google лишится активов в одной стране в пользу России
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.