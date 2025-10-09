Ветеран ЦСКА поддержал идею запрета легионеров в Кубке России

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru поддержал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он отметил, что еще больше ужесточил бы лимит, который министр спорта Михаил Дегтярев предложил ввести в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Здорово! Кубок должен быть целиком и полностью российским. Дегтярев молодец, что поддержал. Скажется ли это на качестве футбола? Может быть, некоторые легионеры действительно на голову выше россиян. Дегтярев предложил сделать пять иностранцев в РПЛ, а я бы вообще сократил до трех. Россиянам надо играть, — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе общения Дегтярева с представителями ассоциации спортивных комментаторов.

Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта пообещал организовать детальную проработку инициативы.