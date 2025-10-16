Цветет даже на камнях! Зимует под снегом и всходи сам — многолетник-богатырь с нежными цветами

Этот удивительный многолетник сочетает в себе невероятную стойкость и декоративность. Его мощные кожистые листья создают красивые розетки, а нежные розовые или лиловые соцветия-метёлки украшают сад ранней весной, когда другие растения только просыпаются. Бадан абсолютно неприхотлив — он морозостоек, засухоустойчив и может расти на любых почвах.

Самый простой способ размножения — подзимний посев. В конце октября или ноябре, когда установится холодная погода, посейте семена бадана в заранее подготовленные грядки. Семена просто распределите по поверхности и слегка присыпьте землёй. За зиму они пройдут естественную стратификацию, а весной дадут дружные всходы. Молодые растения развиваются медленно, но уже на второй-третий год образуют пышные куртины. Бадан прекрасно чувствует себя в тени и полутени, идеален для альпинариев, бордюров и приствольных кругов деревьев.

