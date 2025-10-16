Стало известно, что стоит на заставке телефона Собчак

На заставке телефона журналистки и телеведущей Ксении Собчак стоит фотография ее сына Платона, об этом стало известно на девичнике Ольги Бузовой, где состоялась презентация новой песни артистки «Не надо». Судя по кадрам, это портрет ребенка, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее сын Собчак назвал «фигней» новый ролик мамы. На опубликованном видео ребенок неожиданно раскритиковал контент матери прямо во время съемок.

До этого бывший супруг Собчак, актер Максим Виторган пошутил, что не может согласовать встречу с их общим сыном. Артист признался, что не только у него, но и у ребенка очень плотный график. Когда Виторган выразил желание увидеться с сыном, тот дал понять, что будет выбирать для этого подходящую дату. Виторган и Собчак состояли в браке в 2013–2019 годах.

Кроме того журналистка рассказывала, что мечтает, чтобы ее сын в будущем выбрал ту профессию, которую полюбит. При этом, по словам Ксении, говорить о том, станет ли сын юристом, как и его дед Анатолий Собчак, пока рано.