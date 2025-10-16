Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе

Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе — готовим мясо по-московски! Это мой любимый вариант приготовления в более нежной и сливочной версии. Обожаю это блюдо за его аромат, мягкость и насыщенный вкус. Оно выглядит нарядно, готовится просто и всегда вызывает восторг у гостей. Майонез или сметану я не использую — секрет в быстром соусе, который делает мясо особенно сочным. А если менять «шубу» — помидоры, лук или сыр, — каждый раз получается новый вкус.

Ингредиенты

Свинина (мякоть) — 550 г

Помидоры — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Сыр твердый — 120 г

Молоко — 300 мл

Сливочное масло — 30 г

Мука — 1 ст. л. с горкой

Растительное масло — 1 ст. л.

Мускатный орех — щепотка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Свинину (лучше вырезку) нарежьте на порционные куски. Каждый кусок накройте пакетом и аккуратно отбейте молоточком. Посолите, поперчите. Для соуса в ковше растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Прогрейте массу 30 секунд на слабом огне. Влейте молоко тонкой струйкой, продолжая мешать. Через 2–3 минуты соус загустеет — это классический бешамель. Добавьте соль и щепотку мускатного ореха. По мере остывания соус станет плотнее. Противень смажьте растительным маслом. Выложите отбивные, слегка смажьте их бешамелем. Лук нарежьте кольцами (можно немного обжарить) и выложите на мясо. Помидоры нарежьте кружочками и разместите сверху. Снова полейте соусом, чтобы все слои были пропитаны. Посыпьте натертым сыром. Его нужно немного — соус и так добавит сливочности. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут на предпоследней полке духовки, пока верх не подрумянится. Готовое мясо по-московски получается ароматным, сочным и нежным, с золотистой сырной корочкой и мягким сливочным вкусом.

