16 октября 2025 в 16:45

Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе — готовим мясо по-московски! Это мой любимый вариант приготовления в более нежной и сливочной версии. Обожаю это блюдо за его аромат, мягкость и насыщенный вкус. Оно выглядит нарядно, готовится просто и всегда вызывает восторг у гостей. Майонез или сметану я не использую — секрет в быстром соусе, который делает мясо особенно сочным. А если менять «шубу» — помидоры, лук или сыр, — каждый раз получается новый вкус.

Ингредиенты

  • Свинина (мякоть) — 550 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сыр твердый — 120 г
  • Молоко — 300 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 1 ст. л. с горкой
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Свинину (лучше вырезку) нарежьте на порционные куски. Каждый кусок накройте пакетом и аккуратно отбейте молоточком. Посолите, поперчите. Для соуса в ковше растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Прогрейте массу 30 секунд на слабом огне.
  2. Влейте молоко тонкой струйкой, продолжая мешать. Через 2–3 минуты соус загустеет — это классический бешамель. Добавьте соль и щепотку мускатного ореха. По мере остывания соус станет плотнее. Противень смажьте растительным маслом. Выложите отбивные, слегка смажьте их бешамелем.
  3. Лук нарежьте кольцами (можно немного обжарить) и выложите на мясо. Помидоры нарежьте кружочками и разместите сверху. Снова полейте соусом, чтобы все слои были пропитаны. Посыпьте натертым сыром. Его нужно немного — соус и так добавит сливочности.
  4. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут на предпоследней полке духовки, пока верх не подрумянится. Готовое мясо по-московски получается ароматным, сочным и нежным, с золотистой сырной корочкой и мягким сливочным вкусом.

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

свинина
помидоры
сыр
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
