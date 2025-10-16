Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:30

«Тоталитарная секта»: депутат об утверждении итогов выборов в Молдавии

Депутат Вассерман: в Молдавии начнутся противостояния из-за действий властей

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Молдавии могут начаться силовые противостояния из-за действий властей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал сообщение о том, что Конституционный суд страны утвердил результаты прошедших 28 сентября парламентских выборов. По его словам, этот итог был вполне ожидаемым, поскольку любая «тоталитарная секта» не откажется от власти добровольно.

Для меня такой итог выборов в Молдавии был вполне ожидаемым. Любая тоталитарная секта, в том числе либералов, захватив власть, по доброй воле ее не уступит. Проявит ли добрую волю народ? Сможет ли народ Молдавии разобраться в том, какие проблемы ему создает эта тоталитарная секта, и справиться с ней не парламентскими средствами? Не знаю. Сменится ли в Молдавии президент? На такое везение можно, конечно, только надеяться, но никак нельзя рассчитывать. Так что, боюсь, эта секта доведет дело до «взрыва» и силового противостояния, — высказался Вассерман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом антироссийской военной стратегии, заявил, что правительство Молдавии хватается за власть, применяя при этом всевозможные методы. По его словам, «удержавшись у власти, они продолжают недружественную линию» в отношении Москвы.

