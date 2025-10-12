«Не гнушаются ничем»: Песков о попытках сохранения власти в Молдавии Песков уличил руководство Молдавии в отчаянных попытках хвататься за власть

Правительство Молдавии хватается за власть, задействуя при этом всевозможные методы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом антироссийской военной стратегии. По его словам, которые приводит ТАСС, «удержавшись у власти, они продолжают недружественную линию» в отношении Москвы.

Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти, — отметил он.

Ранее власти Молдавии приняли новую военную стратегию на период с 2025 по 2035 год и назвали Россию «главной угрозой». В перечне рисков для нацбезопасности авторы документа расценили продолжение специальной военной операции на Украине как «агрессию». Кишинев также опасается создания «наземного коридора» до молдавских границ.

До этого военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта. По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.