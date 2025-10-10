Москва надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит придерживаться позиции мирного урегулирования кризиса на Украине, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в России надеются на политическую волю американского лидера.
Будем надеяться, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование, — сказал Песков.
Ранее Песков заявлял, что украинские власти питают ложные надежды на то, что ситуация на фронте будет складываться в положительном для ВСУ ключе. По его словам, реальность в ходе спецоперации демонстрирует совсем иную картину. В то же время именно эти надежды, по словам представителя Кремля, объясняют, почему Киев в данный момент не настроен на мирное урегулирование конфликта.
Кроме того, Песков заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по украинскому урегулированию. По его словам, киевские власти, воодушевленные поддержкой европейцев, не проявляют стремления к мирному разрешению конфликта, что затормозило развитие стамбульских договоренностей.
Пресс-секретарь президента России отметил, что украинские власти не осознают, что с каждым днем их переговорная позиция становится слабее. По его мнению, Киев продолжает придерживаться неподатливой позиции, однако не отдает себе в этом отчет.