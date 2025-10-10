В Кремле высказались о политической воле Трампа по Украине Песков: в Кремле рассчитывают на политическую волю Трампа по Украине

Москва надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит придерживаться позиции мирного урегулирования кризиса на Украине, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в России надеются на политическую волю американского лидера.

Будем надеяться, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование, — сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что украинские власти питают ложные надежды на то, что ситуация на фронте будет складываться в положительном для ВСУ ключе. По его словам, реальность в ходе спецоперации демонстрирует совсем иную картину. В то же время именно эти надежды, по словам представителя Кремля, объясняют, почему Киев в данный момент не настроен на мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, Песков заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по украинскому урегулированию. По его словам, киевские власти, воодушевленные поддержкой европейцев, не проявляют стремления к мирному разрешению конфликта, что затормозило развитие стамбульских договоренностей.

Пресс-секретарь президента России отметил, что украинские власти не осознают, что с каждым днем их переговорная позиция становится слабее. По его мнению, Киев продолжает придерживаться неподатливой позиции, однако не отдает себе в этом отчет.