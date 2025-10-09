Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 11:46

В Кремле разбили надежды Киева на благоприятную ситуацию на фронте

Песков: реальность не оправдывает расчеты Киева на позитивную динамику на фронте

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украинские власти питают ложные надежды на то, что ситуация на фронте будет складываться в положительном для ВСУ ключе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, реальность в ходе спецоперации демонстрирует совсем иную картину. В то же время именно эти надежды, по словам представителя Кремля, объясняют, почему Киев в данный момент не настроен на мирное урегулирование конфликта, передает ТАСС.

Им кажется, что что-то изменится на фронтах и перейдет в позитивную динамику, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. По его словам, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.

Прежде первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов выразил мнение, что перспектива возобновления переговоров между РФ и Украиной по-прежнему реальна. При этом он признал, что в Европе и США наблюдается сопротивление продолжению диалога Москвы и Киева.

