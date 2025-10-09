Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:57

ЦБ России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России планирует разрешить финансовым организациям работать с криптовалютами, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе форума «Финополис». По его словам, регулятор установит для банков жесткие ограничения по капиталу, а также нормативы по резервированию, передает «Интерфакс».

Мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес, на свои балансы брать крипту? После дискуссии с нашим сообществом профессиональным банковским мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл банки не исключать из данных операций, — отметил Чистюхин.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал, что сегодня около 20 млн граждан используют криптовалюту в разных целях. По его словам, в стране нужна своя инфраструктура для защиты россиян и получения экономического эффекта от такой валюты.

До этого биткоин установил новый исторический максимум стоимости, превысив отметку в $125 тыс. (10,3 млн рублей). Предыдущее рекордное значение было зарегистрировано 14 августа 2025 года, когда монета торговалась на уровне $124,47 тыс. (10,3 млн рублей).

