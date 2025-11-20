«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью

Необычный рецепт с забавным названием станет хитом вашего ужина — золотистые яйца в хрустящей панировке с пикантной начинкой. Просто, сытно и незабываемо вкусно!
Ингредиенты (на 2 порции)
- 4 яйца (сваренных вкрутую)
- 100 г ветчины
- 50 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. майонеза
- Панировочные сухари
- 1 яйцо для обмакивания
- Растительное масло для жарки
- Зелень для сервировки
Пошаговый рецепт
- Очищенные яйца разрежьте вдоль, аккуратно извлеките желтки.
- Для начинки смешайте желтки с мелко нарезанной ветчиной, тертым сыром, давленым чесноком и майонезом.
- Наполните половинки белков полученной смесью, слепите обратно целые яйца.
- Обмакните в сырое яйцо, затем в сухари, повторите дважды для плотной корочки.
- Обжарьте во фритюре (170 °C) 3–4 минуты до румяности.
- Подавайте с чесночным соусом и свежими овощами.
Калорийность: 280 ккал/порция (2 яйца).
