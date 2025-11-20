«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью

Необычный рецепт с забавным названием станет хитом вашего ужина — золотистые яйца в хрустящей панировке с пикантной начинкой. Просто, сытно и незабываемо вкусно!

Ингредиенты (на 2 порции)

4 яйца (сваренных вкрутую)

100 г ветчины

50 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

1 ст. л. майонеза

Панировочные сухари

1 яйцо для обмакивания

Растительное масло для жарки

Зелень для сервировки

Пошаговый рецепт

Очищенные яйца разрежьте вдоль, аккуратно извлеките желтки.

Для начинки смешайте желтки с мелко нарезанной ветчиной, тертым сыром, давленым чесноком и майонезом.

Наполните половинки белков полученной смесью, слепите обратно целые яйца.

Обмакните в сырое яйцо, затем в сухари, повторите дважды для плотной корочки.

Обжарьте во фритюре (170 °C) 3–4 минуты до румяности.

Подавайте с чесночным соусом и свежими овощами.

Калорийность: 280 ккал/порция (2 яйца).

