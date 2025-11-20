Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 21:28

«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью

«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, вкуснее «Тещиного языка» «Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, вкуснее «Тещиного языка» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Необычный рецепт с забавным названием станет хитом вашего ужина — золотистые яйца в хрустящей панировке с пикантной начинкой. Просто, сытно и незабываемо вкусно!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 4 яйца (сваренных вкрутую)
  • 100 г ветчины
  • 50 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. майонеза
  • Панировочные сухари
  • 1 яйцо для обмакивания
  • Растительное масло для жарки
  • Зелень для сервировки

Пошаговый рецепт

  • Очищенные яйца разрежьте вдоль, аккуратно извлеките желтки.
  • Для начинки смешайте желтки с мелко нарезанной ветчиной, тертым сыром, давленым чесноком и майонезом.
  • Наполните половинки белков полученной смесью, слепите обратно целые яйца.
  • Обмакните в сырое яйцо, затем в сухари, повторите дважды для плотной корочки.
  • Обжарьте во фритюре (170 °C) 3–4 минуты до румяности.
  • Подавайте с чесночным соусом и свежими овощами.

Калорийность: 280 ккал/порция (2 яйца).

Ранее мы поделились рецептом легендарных баклажанов, от которых все в восторге.

Александра Вкусова
А. Вкусова
