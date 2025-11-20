Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год

В северных регионах России зима давно вступила в свои права, а жители южных областей, возможно, еще даже не видели снега. Однако зима все равно придет, потому следует подумать о приобретении главного аксессуара — пуховика. Разумеется, в холодное время года можно носить пальто или дубленку, но пуховик все равно остается самым востребованным предметом зимней одежды. Он легкий, недорого стоит по сравнению с другими вариантами одежды, его легко стирать, удобно хранить и комфортно носить. Остается только решить — как правильно выбрать пуховик?

Как выбирать зимний пуховик

Как выбрать пуховик на зиму? При решении этого вопроса следует в первую очередь обратить внимание на два параметра этого вида одежды:

материал наполнитель

Материал

Пуховики сегодня разнятся не только моделями, но и материалом, из которого пошит верх. Так, в продаже можно встретить пуховики из:

кожи

экокожи

трикотажа

текстиля

Если вы приобретаете пуховик для ежедневной носки, то эксперты рекомендуют остановиться на текстиле, который имеет ряд преимуществ:

устойчив к износу

не растягивается

на нем не остаются царапины и зацепки

прост в уходе

позволяет телу дышать, не создавая парникового эффекта

Лучше всего, если верх будет выполнен из такой ткани, как полиэстер или нейлон. Чтобы проверить ее качество, сомните изделие в руке. Если ткань расправилась быстро и на ней не осталось заломов, значит, материал качественный.

Особо следует отметить такой материал, как «мембрана». На самом деле мембрана тканью не является, это тонкий слой, который можно «припаять» к любому материалу. Пуховик с «мембраной» нужно носить с одеждой, которая не впитывает пот, иначе нужного эффекта не будет. Кроме того, мембранную ткань необходимо стирать специальными средствами, а в силу особенностей производства она приводит к удорожанию изделия.

Как выбрать пуховик на зиму Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Наполнитель

Наполнители для пуховиков бывают натуральные и синтетические. К натуральным относится пух, перо и шерсть. Самый дорогой и теплый вариант — гагачий пух. Он сохраняет свои свойства до 20 лет. Также хорошим вариантом будет наполнитель из пуха гусей и лебедей. Худший вариант — утиный пух, который быстро комкуется и сваливается.

Стоит отметить, что наполнитель из натурального пуха в чистом виде встречается редко. Как правило, производитель добавляет в состав прослойки перо — оно придает изделию объем. Однако большое количество перьев приводит к прорывам ткани из-за жесткого очина. Поэтому идеальным считается содержание пера в наполнителе не более 20%.

Шерсть также является отличным вариантом для наполнения пуховика, однако изделия с наполнителем из шерсти имеют большой вес. Чтобы решить эту проблему, натуральную шерсть в составе утеплителя для пуховиков нередко дополняют синтетическим волокнами.

Синтетические наполнители бывают нескольких видов: тинсулейт — искусственный пух, холлофайбер — подойдет для регионов с частыми снегопадами, изософт — хорошо держит форму и устойчив к частым стиркам, а также синтепон, термофин, биопух, синтепух и ряд других. Все эти наполнители имеют ряд достоинств и недостатков. Однако самым качественным и дорогим из них считается биопух, самым устаревшим и быстро приходящим в негодность — синтепон.

Так какой пуховик лучше выбрать? Для холодной зимы лучшим будет пуховик с текстильным верхом и наполнителем из тинсулейта, термофина или гагачьего пуха. Если бюджет не позволяет приобрести такой вариант, то можно остановиться на изделии с наполнителем из холлофайбера — он подойдет для городских жителей, которые не находятся на улице долгое время.

Как выбрать мужской пуховик Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Из чего должна быть подкладка

Еще один пункт, на котором стоит остановиться, это материал подкладки. Лучше всего хлопковые, шелковые и сатиновые ткани, однако они стоят дорого, а потому их можно встретить только в дизайнерских изделиях. Самым удобным и экономичным вариантом можно считать атлас, вискозу и поливискозу. Худшим вариантом для подкладки будет полиэстер.

Выбираем цвет пуховика

Как выбрать цвет пуховика? Практичным вариантом будут темные цвета — черный, серый, коричневый, синий, темно-зеленый. На них меньше заметна грязь, которая быстрее всего появляется на рукавах. Если вам нравятся светлые тона или яркие цвета, проверьте, что ваш пуховик можно стирать в машине. Если изделие можно подвергать только химчистке, то придется приобрести второй пуховик, чтобы было в чем ходить, пока светлая одежда находится в чистке. Сдавать пуховик в химчистку лучше сразу, как только появились первые признаки загрязнений, поскольку застарелую грязь отчистить зачастую невозможно.

Как выбрать размер пуховика

Главное правило — пуховик должен сидеть свободно. При примерке обязательно застегните все молнии, пуговицы, застежки, и попробуйте в одежде наклониться, повернуться, присесть. Если выбираете пуховик для повседневной носки в городских условиях, то достаточно примерить его в обычной одежде, в которой вы ходите в магазин или в офис. Если планируете в пуховике отправляться в лес, возьмите с собой на примерку термобелье, теплый свитер, шарф, словом, все то, что вы надеваете на длительную прогулку по морозу.

Обратите внимание на длину изделия и рукавов. Для жителей северных регионов минимальной для сохранения здоровья будет длина пуховика ниже ягодиц. Если вы подолгу бываете на улице в холод, например гуляете с собакой, то лучше купить пуховик длиной до колена. Рукава зимней одежды должны доходить до середины ладони, когда руки опущены. Лучше, если рукав будет оканчиваться плотной манжетой или митенками.

Как выбрать женский пуховик на зиму Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать женский пуховик на зиму

Для многих женщин большое значение имеет соответствие одежды модным тенденциям. Поэтому модель пуховика в данном случае будет первым пунктом. Изучите коллекции, которые предлагают дизайнеры, при этом в первую очередь обращайте внимание на длину изделия и наличие капюшона. Если вы укладываете волосы в прическу, то капюшон поможет обойтись без шапки и сохранить укладку.

Во-вторых, обращайте внимание на материал и наполнитель. И не забывайте, что на следующий год мода может поменяться, а покупать новую зимнюю одежду каждый год накладно. Поэтому, решая задачу, какой пуховик выбрать, отдавайте предпочтение более практичным вариантам.

Также следует отметить, что на отворотах пуховика у женщин, которые пользуются косметикой, нередко остаются следы тонального крема и пудры. Чтобы избежать сильных загрязнений, регулярно стирайте изделие или сдавайте в химчистку. Второй вариант более дорогой и неудобный.

Как выбирать зимний пуховик Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать мужской пуховик

Если мужчина не гонится за модой, то в первую очередь стоит обратить внимание на практичность. Если вы много времени проводите за рулем, то подойдет легкий пуховик с наполнителем из холлофайбера. Верх изделия должен быть нейлоновый, чтобы не пришлось потеть. Если вы носите деловой костюм, то производить примерку лучше именно в нем — это позволит выбрать комфортный размер и подходящую длину пуховика.

В случае если пуховик требуется для работы на улице, лучше выбрать изделие с наполнителем из гагачьего пуха и мембранным покрытием. Однако в этом случае будет необходимо надевать под пуховик одежду, которая не впитывает пот. И обязательно выбирайте пуховик с капюшоном, чтобы в случае непогоды можно было дополнительно защититься от холода.

