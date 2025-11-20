Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик

Пуховик с современным синтетическим утеплителем станет отличным выбором для тех, кто проводит зиму в городе, часто перемещаясь между улицей и теплыми помещениями, заявила NEWS.ru персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова. По ее словам, такие модели легче и лучше переносят влажную погоду, а также сохнут значительно быстрее по сравнению с аналогами из натурального пуха.

Как выбрать пуховик на зиму? Натуральный пух и перо остается самым теплым вариантом, но современные синтетические утеплители уже не уступают в эффективности. Для городской зимы, особенно с частыми перемещениями между улицей и метро, синтетика часто удобнее — она легче, меньше боится влаги и быстрее сохнет. Главное — обращать внимание на температурные показатели изделия и плотность утепления, — пояснила Жарикова.

Она добавила, что при выборе конкретной модели следует оценивать не только температурный режим, но и практичные конструктивные детали. По ее словам, ключевыми элементами, обеспечивающими комфорт и аккуратный внешний вид, являются высокая горловина и молния с закрытой планкой, которые защищают от ветра.

В современных пуховиках важны детали. Молния с закрытой планкой выглядит аккуратнее и лучше защищает от продувания. Высокий воротник убережет от ветра. Для удобства при ходьбе можно выбрать варианты с разрезами по бокам, обычно они на молнии или на кнопках. Этой зимой меховые детали на капюшонах, воротниках и манжетах снова вернулись в моду. Но если подбираете модель вдолгую, то выбирайте без меха. Такой пуховик будет выглядеть актуально, но не будет привязан к тренду, — резюмировала Жарикова.

