30 октября 2025 в 13:01

Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму

Стилист Горбатюк: зимой в моде будут многослойные оттенки для окрашивания

Посетительница студии красоты Посетительница студии красоты Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В мире колористики на смену летним ярким цветам приходят «дорогие» зимние оттенки, рассказал «Леди Mail» стилист Алексей Горбатюк. Он отметил, что в моде многослойные цвета, которые выглядят наиболее натурально.

Стилист призвал использовать коричневые и вишневые оттенки, лишенные рыжего подтона. Тем, кто предпочитает окрашивание светлых тонов, он посоветовал рассмотреть платиновый и «градиентный» блонд.

Горбатюк отмечает, что зимние тона окрашивания не обязательно должны быть холодными. По его мнению, в тренде в этом сезоне также будет «теплая карамель» — оттенок, который делает образ более дорогим и чувственным, придавая коже теплое сияние.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что прямые пуховики без лишних швов, длинные пальто из шерсти и кашемира, стеганые куртки и дубленки с большими воротниками будут на пике трендов этой зимой. По ее словам, также в моде будут кейпы, пончо, кожаные бомберы и авиаторы.

