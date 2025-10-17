Стилист перечислила самые трендовые модели верхней одежды этой зимой Стилист Скороходова: этой зимой в тренде будут прямые пуховики без лишних швов

Прямые пуховики без лишних швов, длинные пальто из шерсти и кашемира, стеганые куртки и дубленки с большими воротниками будут на пике трендов этой зимой, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. По ее словам, также в моде будут кейпы, пончо, кожаные бомберы и авиаторы.

Пуховики в тренде, но среди них мы видим коконы с мягким оверсайзом или прямые без лишних швов. Особенно актуальны пальто из шерсти и кашемира в длину «до щиколотки». Они сочетают в себе стиль, теплоту и здоровье, — подчеркнула Скороходова.

Она отметила, что стеганые пальто и куртки подойдут для самых суровых условий, а кейпы и пончо — для мягкой зимы. Стилист посоветовала выбирать современные модели дубленок с более четким силуэтом, а бомберы и авиаторы сочетать с юбками и высокими сапогами.

Скороходова ранее заявила, что этой зимой в моде будут сапфировый, синий, красный, вишневый и шоколадный цвета. Она отметила, что в тренде будет не яркая, а именно глубокая палитра оттенков.