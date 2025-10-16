Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 октября 2025 в 14:13

Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона

Стилист Скороходова: зимой в моду войдет сапфировый цвет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этой зимой в моде будут сапфировый, синий, красный, вишневый и шоколадный цвета, заявил «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она отметила, что в тренде будет не яркая, а именно глубокая палитра оттенков.

На пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый, — перечислила Скороходова.

Она обратила внимание, что этой зимой будет тенденция на геометричные и строгие силуэты. По мнению стилиста, такая одежда позволит смоделировать фигуру.

Ранее Скороходова заявила, что меховые шапки стали вновь популярными, поскольку общество возвращается к своим историческим корням. Она также связала этот тренд с цикличностью моды.


