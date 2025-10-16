Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:53

Стилист раскрыла секрет популярности тренда на меховые шапки

Стилист Скороходова связала тренд на меховые шапки с возвращением к своим корням

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Меховые шапки стали вновь популярными, поскольку общество возвращается к своим историческим корням, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она также связала этот тренд с цикличностью моды.

Тренд на славянские мотивы — это возвращение к своим корням, своему первобытному, чему-то настоящему, родному и душевному. Меховые головные уборы, натуральный мех, пышные шубы — это же наше этническое, эстетика русского духа, — пояснила Скороходова.

Стилист подчеркнула, что все эти элементы составляют визуальный код, который пронизывает всю историю русского народа. Она добавила, что этот тренд только набирает обороты.

Ранее Скороходова заявила, что тренд на русский стиль среди молодежи связан с цикличностью моды. Она отметила, что тенденции, которые когда-то были на пике популярности, возвращаются каждые 15–20 лет.

