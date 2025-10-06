Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:55

Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль

Дизайнер Скороходова связала тренд на русский стиль с цикличностью моды

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Тренд на русский стиль среди молодежи связан с цикличностью моды, заявила «Радио 1» дизайнер Анна Скороходова. Она отметила, что тенденции, которые когда-то были на пике популярности, возвращаются каждые 15–20 лет.

Конечно же, с доработками, с определенной семантикой. Поэтому то, что в моде опять русскость, — это нормально и хорошо, — высказалась Скороходова.

Дизайнер отметила, что проще всего создать образ в русском стиле с помощью аксессуаров. Для этого можно выбрать модели из натуральных материалов с тесьмой, россыпью кристаллов или жемчуга. Прическу эксперт посоветовала украсить ободком-кокошником, широкими лентами и металлическими заколками.

Ранее стилист Ольга Ким заявила, что платки с традиционными русскими орнаментами могут стать новым модным трендом. По ее словам, ведущие бренды начали проявлять интерес к этому направлению в индустрии.

тренды
мода
дизайнеры
аксессуары
