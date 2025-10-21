Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 03:20

Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет

Технолог Ершова заявила, что лучше всего греет одежда из натуральной шерсти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одежда из натуральной шерсти обеспечивает наилучшее тепло при холоде, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, этот материал не теряет свои свойства даже при намокании.

Если отдавать предпочтение тем материалам, которые согревают в холода, то лучше отдать предпочтение натуральному сырью. Материалы, изготовленные из шерсти, подходят для активной ходьбы, долгих активных прогулок с катанием на санках и лыжах, походов, проведения времени на природе в осенний или зимний период. Как ни крути, шерсть — это единственная теплая ткань для холодов, которая даже во влажном состоянии не охлаждает тело, — отметила Ершова.

Она порекомендовала приобретать термобелье, шерстяные лосины или подштанники в холодное время года. По ее словам, хлопковые материалы не подходят, так как быстро впитывают пот и остаются влажными.

Если рассматривать синтетическую одежду на холодный сезон, лучше всего выбирать тянущиеся модели с крепкими швами, желательно не оверсайз и не сильно объемные. Так как если нет, например, резинки внизу, то куртку или пуховик фасона «дутый шарик» просто раздует, как мусорный пакет, и никакого тепла вы не получите, — добавила Ершова.

Специалист также подчеркнула, что легкие многослойные и водонепроницаемые пуховики и куртки превосходят по своим защитным свойствам кожаные, замшевые или меховые изделия. Кроме того, по ее словам, не стоит недооценивать синтетический утеплитель, который не теряет объема и отлично сохраняет тепло.

Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что этой зимой будут популярны прямые пуховики без лишних швов, длинные пальто из шерсти и кашемира, стеганые куртки и дубленки с объемными воротниками. По ее словам, также в тренде окажутся кейпы, пончо и кожаные бомберы.

тренды
россияне
советы
одежда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов
Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба
Россиянам раскрыли важнейший нюанс подготовки дачи к зиме
Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов»
Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры
«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины
Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.