Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет Технолог Ершова заявила, что лучше всего греет одежда из натуральной шерсти

Одежда из натуральной шерсти обеспечивает наилучшее тепло при холоде, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, этот материал не теряет свои свойства даже при намокании.

Если отдавать предпочтение тем материалам, которые согревают в холода, то лучше отдать предпочтение натуральному сырью. Материалы, изготовленные из шерсти, подходят для активной ходьбы, долгих активных прогулок с катанием на санках и лыжах, походов, проведения времени на природе в осенний или зимний период. Как ни крути, шерсть — это единственная теплая ткань для холодов, которая даже во влажном состоянии не охлаждает тело, — отметила Ершова.

Она порекомендовала приобретать термобелье, шерстяные лосины или подштанники в холодное время года. По ее словам, хлопковые материалы не подходят, так как быстро впитывают пот и остаются влажными.

Если рассматривать синтетическую одежду на холодный сезон, лучше всего выбирать тянущиеся модели с крепкими швами, желательно не оверсайз и не сильно объемные. Так как если нет, например, резинки внизу, то куртку или пуховик фасона «дутый шарик» просто раздует, как мусорный пакет, и никакого тепла вы не получите, — добавила Ершова.

Специалист также подчеркнула, что легкие многослойные и водонепроницаемые пуховики и куртки превосходят по своим защитным свойствам кожаные, замшевые или меховые изделия. Кроме того, по ее словам, не стоит недооценивать синтетический утеплитель, который не теряет объема и отлично сохраняет тепло.

Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что этой зимой будут популярны прямые пуховики без лишних швов, длинные пальто из шерсти и кашемира, стеганые куртки и дубленки с объемными воротниками. По ее словам, также в тренде окажутся кейпы, пончо и кожаные бомберы.