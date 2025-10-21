Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет

Одежда из натуральной шерсти обеспечивает наилучшее тепло при холоде, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, этот материал не теряет свои свойства даже при намокании.
Если отдавать предпочтение тем материалам, которые согревают в холода, то лучше отдать предпочтение натуральному сырью. Материалы, изготовленные из шерсти, подходят для активной ходьбы, долгих активных прогулок с катанием на санках и лыжах, походов, проведения времени на природе в осенний или зимний период. Как ни крути, шерсть — это единственная теплая ткань для холодов, которая даже во влажном состоянии не охлаждает тело, — отметила Ершова.
Она порекомендовала приобретать термобелье, шерстяные лосины или подштанники в холодное время года. По ее словам, хлопковые материалы не подходят, так как быстро впитывают пот и остаются влажными.
Если рассматривать синтетическую одежду на холодный сезон, лучше всего выбирать тянущиеся модели с крепкими швами, желательно не оверсайз и не сильно объемные. Так как если нет, например, резинки внизу, то куртку или пуховик фасона «дутый шарик» просто раздует, как мусорный пакет, и никакого тепла вы не получите, — добавила Ершова.
Специалист также подчеркнула, что легкие многослойные и водонепроницаемые пуховики и куртки превосходят по своим защитным свойствам кожаные, замшевые или меховые изделия. Кроме того, по ее словам, не стоит недооценивать синтетический утеплитель, который не теряет объема и отлично сохраняет тепло.
Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что этой зимой будут популярны прямые пуховики без лишних швов, длинные пальто из шерсти и кашемира, стеганые куртки и дубленки с объемными воротниками. По ее словам, также в тренде окажутся кейпы, пончо и кожаные бомберы.