Как выбрать ботинки на зиму: теплые, нескользкие, недорогие, прочные

О том, что пора купить новую зимнюю обувь, мы нередко узнаем, только когда уже выпал снег: достали прошлогодние сапоги и обнаружили какой-нибудь неприятный сюрприз. Например, мех внутри съела моль или непоправимо оторвалась подошва. Чтобы вы могли сделать правильный выбор и не прогадали, сегодня расскажем, как правильно выбрать зимнюю обувь.

Главное при выборе зимней обуви

Какую зимнюю обувь выбрать? Сначала определите свои финансовые возможности: какую сумму вы можете потратить, чтобы в ближайшие несколько сезонов вам было тепло и нескользко ходить зимой. Как правило, дороже всего стоят высокие сапоги, дешевле — ботинки до щиколотки. Конечно, если речь идет не о дизайнерских моделях. Когда определились с ценовым диапазоном и моделью, обратите внимание на другие параметры:

материал верха обуви;

из чего сделана подкладка;

толщина и рельеф подошвы;

размер;

цвет.

Какой материал для верха обуви лучше всего

Если не рассматривать спортивные и дизайнерские модели, то чаще всего верх обуви бывает выполнен из таких материалов, как:

натуральная кожа;

искусственная кожа;

нубук;

замша;

текстиль.

Самый дорогой, надежный, легкий в уходе и теплый материал — натуральная кожа. Она бывает тонкая и толстая. Для зимней обуви предпочтительнее второй вариант, поскольку он лучше удерживает тепло, а нога в кожаной обуви меньше потеет. Кроме того, такой вариант покрытия лучше противостоит грязи и реагентам, которых не избежать зимой в городе. За кожей просто ухаживать — достаточно регулярно мыть обувь и чистить ее специальным кремом.

Искусственная кожа или экокожа — это, по сути, одно и то же, только второй вариант сложен в изготовлении, а потому по своей стоимости приближается к натуральной. Такое покрытие в меньшей степени защищает ногу от холода, кроме того, искусственная кожа плохо противостоит различных химическим веществам, содержащимся в реагентах, легко царапается и быстро теряет внешний вид. Нога в такой обуви быстро потеет и потом мерзнет.

Натуральные замша и нубук благородно выглядят, хорошо защищают ногу от холода, однако очень капризны в уходе. Такую обувь нужно регулярно чистить специальными щетками, при необходимости мыть теплой водой с мылом, тщательно просушивать и покрывать защитными средствами. Это красивый, теплый, но непрактичный вариант для городской зимы.

Текстильный верх чаще всего используют для так называемых сапог-дутышей. Это хороший вариант, если вы живете в местности, где мягкая зима и редки снегопады. В холодных регионах в таких сапогах можно выйти на активную прогулку с собакой или добежать до магазина. От холодов такая обувь не спасет.

Ботинки на зиму Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать теплую обувь

Как выбрать теплую зимнюю обувь? Эту задачу можно назвать главной, особенно для жителей северных регионов. Ведущую роль в этом вопросе играет материал подкладки, которая чаще всего бывает выполнена из:

натурального меха;

натуральной шерсти;

войлока;

искусственного меха;

искусственной шерсти или флиса.

В качестве натурального меха производители, как правило, используют овечью шерсть — это теплый гипоаллергенный материал, который за счет особой структуры волокон хорошо сохраняет тепло и не приводит к повышенному потоотделению. Со временем этот мех приминается, однако при должном уходе своих качеств не теряет. При хранении обуви с такой подкладкой нужно обеспечивать защиту от моли.

Натуральная шерсть в качестве подкладки также хорошо подходит для зимы, однако по своим механическим свойствам чуть уступает овчине. Такой вариант можно выбрать для средней полосы России и для южных регионов.

Войлок — такой же теплый, однако более грубый материал. Кроме того, он утяжеляет общий вес обуви. Выбирая ботинки на зиму с войлочным подкладом, учитывайте этот нюанс.

Искусственный мех плохо защищает от холода, быстро приминается, нога в нем потеет и скользит, особенно, если размер обуви подобран неправильно. Такой вариант подойдет только для теплой или так называемой европейской зимы.

Искусственная шерсть или флис имеют самые низкие теплозащитные свойства. Это вариант для активных прогулок или коротких походов в условиях города.

Какая подошва не скользит зимой? Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какая подошва не скользит зимой

Какую подошву выбрать для зимней обуви — вот еще один вопрос, который встает перед покупателями, которые ценят комфорт и надежность. Чаще всего подошву для зимней обуви изготавливают из:

ПВХ;

комбинированного полиуретана;

термоэластопласта;

синтетического каучукаю

Какая подошва нескользкая для зимы? ПВХ — самый дешевый вариант, если главная задача при покупке — обеспечить хорошее сцепление с тротуаром. Как правило, такую подошву имеет обувь из искусственной кожи или с покрытием из текстиля. ПВХ устойчив к деформации, хорошо держит даже на гладком льду, однако все его свойства теряются, если температура воздуха на улице ниже минус 15 градусов.

Комбинированный полиуретан — самый дорогой вариант, но и обладающий лучшими качествами в плане надежности. Он устойчив к морозу и износу, хорошо амортизирует стопу при ходьбе и обеспечивает хорошее сцепление не только на снегу, но и на льду.

Термоэластопласт — стоит дешевле предыдущего варианта, однако обладает всеми его характеристиками до определенных температур. На морозе ниже минус 25 градусов такая подошва может растрескаться.

Синтетический каучук, в который добавляют различные присадки, дающие устойчивость к воздействию химических средств, стоит недорого, обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с поверхностью. Однако не обеспечивает хорошей защиты от холода и не подходит для модельной обуви. Чаще всего этот материал можно встретить в различных вариантах обуви в стиле милитари.

Главное при выборе зимней обуви Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как подобрать зимнюю обувь по размеру

Как правильно выбрать размер зимней обуви? Самый универсальный совет — делайте примерку на теплый толстый носок. Нога в нем должна войти в обувь так, чтобы не осталось свободного места. Если делаете примерку без носка, то рассчитывайте, что длина внутренней части обуви должна быть примерно на полсантиметра больше длины стопы.

Также обращайте внимание на то, чтобы сапоги или ботинки легко застегивались на ноге. Если продавцы уверяют вас, что голенище можно растянуть или оно разносится — не верьте. В зимней обуви должно быть удобно сразу, потому что заменить ее, как правило, нечем. И пока обувь не разносится, вы каждый день будете испытывать дискомфорт и мерзнуть.

При решении задачи, как выбрать размер зимней обуви, учитывайте, что отправляться в магазин на примерку лучше после рабочего дня. Дело в том, что вечером ноги, как правило, немного отекают даже у здоровых людей. Это позволит вам выбрать ботинки или сапоги сразу с учетом этого фактора. Иначе, купив обувь утром, к вечеру вы не сможете ее надеть.

Как выбрать мужскую зимнюю обувь

При выборе мужской обуви для зимы следует четко представлять, куда именно вы в ней чаще всего будете ходить. Для поездок на работу и походов на рыбалку нужна разная обувь. Для городской зимы, для работы в офисе, особенно если у вас на предприятии введен дресс-код, а также для тех, кто передвигается на автомобиле, подойдут ботинки из натуральной кожи, высотой до щиколотки или зимние берцы. Подкладка должна быть из натуральной шерсти, а размер — позволять надеть под ботинки теплые носки. Подошву лучше выбирать с невысоким протектором, но из качественного материала.

За такой обувью легко ухаживать, она обеспечивает прочное сцепление. Нога меньше потеет и, следовательно, меньше мерзнет.

Как выбрать мужскую зимнюю обувь Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать самые теплые женские ботинки на зиму

Женщины более подвержены влиянию моды, а значит, могут столкнуться с проблемой, когда необходимо купить теплые, нескользкие, модные сапоги на высоком каблуке. Эксперты отмечают, что совместить все это в одной модели возможно, если приобретать обувь не на шпильке, а на толстом устойчивом каблуке. Тем нее менее центр тяжести в таких сапогах или ботинках все равно смещается, и упасть, особенно, на льду, намного проще.

В остальном правила такие же, как и для мужской обуви. Стоит остановить выбор на моделях из натуральной кожи с натуральной овчиной, на подошве с глубоким протектором из комбинированного полиуретана. Если позволяет образ, то высоту каблука лучше ограничить 5 см.

Как выбрать зимнюю обувь малышу

Такая задача сначала может показаться сложной, ведь маленький ребенок не может объяснить, удобно ему в обуви или нет. Однако задача упрощается тем, что дети, как правило, не успеют сносить обувь, поскольку быстро вырастают из нее. Нередко родителям приходится покупать две пары за сезон.

Поэтому ориентируйтесь прежде всего на перспективу — берите обувь на размер больше. Когда малыш надел ботинок или сапог, пощупайте носок — если расстояние от большого пальца до края подошвы до 1 см, на ближайшие месяцы этой обуви хватит. Чтобы нога плотно сидела внутри, надевайте толстый носок. Кроме того, проследите, чтобы обувь плотно застегивалась на ноге и имела жесткий задник. Это позволит предотвратить возможные травмы голеностопного сустава.

Как выбрать зимнюю обувь ребенку

Как выбрать размер зимней обуви ребенку? Когда дети уже умеют говорить, примерка обуви становится проще — малыш сам может сказать, удобно ли ботинки или сапоги сидят по ноге. При этом, примерку стоит проводить, надев теплые толстые носки. Вы же обращайте внимание, чтобы обувь плотно застегивалась, длина внутренней части обуви была на 1 см больше длины стопы с учетом носка, а подкладка была теплой.

Как выбрать зимнюю обувь малышу Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полезные советы при выборе зимней обуви

Предлагаем еще несколько полезных советов, которые помогут в решении задачи «Как выбрать зимнюю обувь?».

Небольшой каблук, 2–3 см, должен быть в любой обуви — это добавляет ботинкам или сапогам дополнительную амортизацию.

Чем толще подошва, тем теплее обувь.

Подошвы с разноуровневым рельефом обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью.

Подошва должна быть не только проклеена, но и прошита. Это не только повышает износоустойчивость, но и усиливает влагостойкость.

Стельки в обуви должны быть съемными. Так их удобнее сушить, а в случае необходимости легко заменить на новые.

Обувь светлого цвета быстро теряет внешний вид в условиях города. При покупке таких сапог или ботинок сразу озаботьтесь выбором соответствующей краски для обуви.

Украшения на зимней обуви затрудняют уход за ней. Старайтесь выбирать ботинки без пряжек, цепочек и прочей декоративной фурнитуры. Так же это касается оторочек из меха, помпонов, страз.

В топ ботинок на зиму входят модели из натуральных материалов, на толстой подошве с рельефным протектором из комбинированного полиуретана, с подкладкой из овечьей шерсти. Все остальное опционально.

