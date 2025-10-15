Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:22

Россияне бросились скупать товары одной категории

Продажи обуви в России выросли на 35% в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор национальной системы маркировки «Честный знак» зафиксировал резкий рост спроса на обувь в России, сообщает РБК. По данным аналитиков, с января по август 2025 года покупатели потратили на эту категорию товаров 564 млрд рублей — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что рост продаж произошел не из-за подорожания продукции, а увеличения числа покупок. В количестве пар россияне за восемь месяцев этого года купили на 35% больше обуви, чем год назад. На первом месте по популярности оказались ботинки, а на втором — тапочки.

Как уточнили эксперты, рост продаж идет на фоне борьбы с псевдопроизводителями и снижения цен на обувь, которая за год подешевела на 4%. И хотя российские обувные фабрики и розничные сети такого роста спроса не видят, но увеличение продаж фиксируют маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила 4 тыс. рублей за килограмм. Уточняется, что причина кроется в плохом урожае в Бразилии. Также давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе американские пошлины.

До этого стало известно, что стоимость красной икры в РФ впервые с прошлого года снизилась, в сентябре она опустилась ниже 9,5 тыс. рублей за килограмм. Аналитики подсчитали, что цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тыс. рублей против 9,5 тыс. в августе.

обувь
Россия
продажи
товары
