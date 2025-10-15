Россияне бросились скупать товары одной категории Продажи обуви в России выросли на 35% в этом году

Оператор национальной системы маркировки «Честный знак» зафиксировал резкий рост спроса на обувь в России, сообщает РБК. По данным аналитиков, с января по август 2025 года покупатели потратили на эту категорию товаров 564 млрд рублей — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что рост продаж произошел не из-за подорожания продукции, а увеличения числа покупок. В количестве пар россияне за восемь месяцев этого года купили на 35% больше обуви, чем год назад. На первом месте по популярности оказались ботинки, а на втором — тапочки.

Как уточнили эксперты, рост продаж идет на фоне борьбы с псевдопроизводителями и снижения цен на обувь, которая за год подешевела на 4%. И хотя российские обувные фабрики и розничные сети такого роста спроса не видят, но увеличение продаж фиксируют маркетплейсы.

