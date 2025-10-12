В России подешевела красная икра

Стоимость красной икры в России впервые с прошлого года снизилась, в сентябре она опустилась ниже 9,5 тыс. рублей за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Аналитики подсчитали, что цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тыс. рублей против 9,5 тыс. в августе.

В последний раз стоимость икры была ниже 9,5 в декабре 2024 года, когда килограмм обходился в 9,2 тыс. рублей. При этом лососевая путина в том году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тыс. тонн икры. Из-за этого цены на нее начали расти. В этом году наблюдается лучшая ситуация, во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий ожидают, что объем добытой икры (в сырце) будет на 31% больше прошлогоднего уровня.

Ранее Росстат сообщил о снижении цен на овощи и фрукты. В сентябре средняя стоимость плодоовощных товаров за месяц снизилась на 3,5%. Сильнее всего подешевели морковь — на 16,6%, картофель — на 15,2% и репчатый лук — на 14,8%. Вместе с ними упали в цене капуста, яблоки, свекла и виноград.