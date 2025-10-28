Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:22

Раскрыта тайна «мутировавших» синих собак в Чернобыле

Ветеринар Шеляков заявил, что собак в Чернобыле покрасили в синий цвет хулиганы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Синих собак, которых обнаружили в Чернобыле, покрасили в этот цвет хулиганы, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, такой окрас не мог появиться у животных естественным путем даже в условиях повышенного радиационного фона.

Все новости о синих собачках в Чернобыле — конечно, происки или шутки хулиганов, которые просто покрасили их в такой цвет. А теперь резонанс получился. Нет такого гена в природе, отвечающего за насыщенный синий цвет. Он не может получиться никаким образом, даже в виде мутации, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что даже теоретическое появление подобного гена или его создание биотехнологиями не привело бы к столь быстрой смене окраса у животных. По его словам, для этого потребовался бы значительный эволюционный период.

Если биотехнологиями ген синего цвета у собак даже теоретически и был бы создан, то животное не окрасилось бы за несколько дней и не поменяло бы цвет. Собака, как любой движущийся объект, может на себе переносить кусочки радиоактивного топлива, пыль и так далее, но это не будет приводить именно к таким последствиям. Я лично бывал в Чернобыле, в зоне отчуждения, даже около четвертого реактора. У нас была задача изучить мутации, и мы их не нашли, — подытожил Шеляков.

Ранее сообщалось, что собаки-мутанты с синей шерстью появились в Чернобыльской зоне отчуждения. Их нашли наблюдатели фонда Clean Futures Fund. Как отметили британские журналисты, несмотря на странный цвет, собаки выглядят здоровыми.

Чернобыль
собаки
животные
ветеринары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
