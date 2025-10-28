Раскрыта тайна «мутировавших» синих собак в Чернобыле

Синих собак, которых обнаружили в Чернобыле, покрасили в этот цвет хулиганы, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, такой окрас не мог появиться у животных естественным путем даже в условиях повышенного радиационного фона.

Все новости о синих собачках в Чернобыле — конечно, происки или шутки хулиганов, которые просто покрасили их в такой цвет. А теперь резонанс получился. Нет такого гена в природе, отвечающего за насыщенный синий цвет. Он не может получиться никаким образом, даже в виде мутации, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что даже теоретическое появление подобного гена или его создание биотехнологиями не привело бы к столь быстрой смене окраса у животных. По его словам, для этого потребовался бы значительный эволюционный период.

Если биотехнологиями ген синего цвета у собак даже теоретически и был бы создан, то животное не окрасилось бы за несколько дней и не поменяло бы цвет. Собака, как любой движущийся объект, может на себе переносить кусочки радиоактивного топлива, пыль и так далее, но это не будет приводить именно к таким последствиям. Я лично бывал в Чернобыле, в зоне отчуждения, даже около четвертого реактора. У нас была задача изучить мутации, и мы их не нашли, — подытожил Шеляков.

Ранее сообщалось, что собаки-мутанты с синей шерстью появились в Чернобыльской зоне отчуждения. Их нашли наблюдатели фонда Clean Futures Fund. Как отметили британские журналисты, несмотря на странный цвет, собаки выглядят здоровыми.