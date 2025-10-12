Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:00

Свежесть без компромиссов: простое решение проблемы запаха обуви

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие сталкивались с неприятным запахом от обуви. Особенно, если ботинки изготовлены из некачественных материалов. Традиционные средства часто дают лишь временный эффект, но этот спрей меняет ситуацию.

Уникальная формула с содержанием спирта (40%) и масла чайного дерева эффективно уничтожает бактерии — главную причину запаха. В состав также входят пищевая сода, ментол и глицерин, которые обеспечивают комплексный уход.

Трижды распылит5 средство на стельки вечером, уделяя внимание зонам под пальцами и пяткой. Повторяйте процедуру каждые шесть часов для максимального эффекта, затем — каждые несколько дней для поддержания свежести. Спрей безопасен и не оставляет следов.

Ранее сообщалось, что справиться с внезапным неприятным запахом в машине без освежителя воздуха можно очень просто. Опытные водители нашли неожиданное решение.

советы
лайфхаки
запахи
обувь
Валерия Мартынович
В. Мартынович
