Бюджетное средство для приятного запаха в машине: вот, что делают опытные автомобилисты

Справится с внезапным неприятным запахом в машине без освежителя воздуха можно очень просто. Опытные водители нашли неожиданное решение.

Вам поможет обычная деревянная прищепка. Секрет в пористой структуре дерева: оно отлично впитывает и удерживает эфирные масла, в отличие от пластика.

Просто нанесите несколько капель любимого масла на прищепку и закрепите на вентиляторе панели. Воздух разнесет аромат по всему салону.

Такой ароматизатор экономичен и компактен, ведь прищепка почти ничего не стоит, не занимает места в бардачке и служит долго. Вы можете легко менять ароматы по настроению. Попробуйте этот простой лайфхак — и ваш автомобиль всегда будет пахнуть свежестью.

