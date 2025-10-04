Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 10:36

Бюджетное средство для приятного запаха в машине: вот, что делают опытные автомобилисты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Справится с внезапным неприятным запахом в машине без освежителя воздуха можно очень просто. Опытные водители нашли неожиданное решение.

Вам поможет обычная деревянная прищепка. Секрет в пористой структуре дерева: оно отлично впитывает и удерживает эфирные масла, в отличие от пластика.

Просто нанесите несколько капель любимого масла на прищепку и закрепите на вентиляторе панели. Воздух разнесет аромат по всему салону.

Такой ароматизатор экономичен и компактен, ведь прищепка почти ничего не стоит, не занимает места в бардачке и служит долго. Вы можете легко менять ароматы по настроению. Попробуйте этот простой лайфхак — и ваш автомобиль всегда будет пахнуть свежестью.

Ранее сообщалось, что даже после нового ремонта в доме может оставаться характерный «запах старины». Всему причиной строительные материалы, вентиляция и старые поверхности — полы, потолки и мебель. Особенно хорошо впитывают ароматы натуральные материалы: дерево, текстиль и бумага.

