02 ноября 2025 в 11:14

Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима ожидается в Москве в середине ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в городе ожидается мокрый снег, начнутся заморозки, на дорогах образуется гололедица.

Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что уже в первой декаде ноября жителей Урала, регионов Сибири и Дальнего Востока ожидают морозы. Так, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах похолодает до минус 22 градусов.

До этого стало известно, что ноябрь в этом году принесет аномальное тепло на значительную часть России. Согласно прогнозам, температура воздуха превысит климатическую норму сразу в шести федеральных округах — Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном и Сибирском.

Москва
зима
снег
синоптики
Евгений Тишковец
