Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз Вильфанд предупредил о морозах на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Жителей Урала, регионов Сибири и Дальнего Востока ожидают морозы уже в первой декаде ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, прогнозируется резкое понижение температуры и переход на зимний режим погоды.

Только вчера температура в Челябинской области была около 10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около двух-трех градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью — минус пять — семь градусов, — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что в Курганской области температура опустится до 10–12 ниже нуля, а в Свердловской — до 13–15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидаются морозы до минус 22 градусов. По словам синоптика, это на 6–13 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд предупредил, что температура воздуха в азиатской части России в ближайшие два-три дня упадет на 15 градусов. Похолодание прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Республике Алтай и на юге Красноярского края.