Вильфанд предрек резкое похолодание на 15 градусов в ряде регионов России Вильфанд: температура воздуха в азиатской части России упадет на 15 градусов

Температура воздуха в азиатской части России в ближайшие два-три дня упадет на 15 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Похолодание прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Республике Алтай и на юге Красноярского края. Синоптик добавил, что в этих регионах пройдет мокрый снег.

В течение двух-трех дней температура упадет на 15 градусов, — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что ноябрь в этом году принесет аномальное тепло на значительную часть России. По его словам, температура превысит климатическую норму сразу в шести федеральных округах: в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном и Сибирском.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в центральных регионах России, включая Москву, начнется только в третьей декаде ноября. Температура воздуха большую часть месяца будет значительно превышать климатическую норму.