01 ноября 2025 в 02:23

Грядущий ноябрь удивит теплом шесть регионов России

Вильфанд: Приморье, Центральный регион и Сибирь ждет теплый ноябрь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ноябрь в этом году принесет аномальное тепло на значительную часть России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно прогнозам синоптиков, температура превысит климатическую норму сразу в шести федеральных округах.

Речь идет о Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном и Сибирском федеральных округах. Однако на фоне общего тепла есть и исключения. В то время как большая часть страны будет наслаждаться мягкой погодой, на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатки ноябрь ожидается более холодным, чем обычно. Как пояснил метеоролог, в дальневосточные регионы зима в этом году придет раньше.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму.

До этого стало известно, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.

Грядущий ноябрь удивит теплом шесть регионов России
