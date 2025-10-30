Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно

Зима в средней полосе России — испытание для самых маленьких жителей природы. Когда снег скрывает семена и насекомых, зимние птицы переходят к поискам новых источников питания. На садовый участок в это время часто прилетают знакомые пернатые соседи, и именно человек может стать для них реальной поддержкой.

Кормление птиц зимой — это не просто благородное занятие, это необходимое звено в поддержании природного баланса в условиях городских и пригородных территорий. Рассказываем, как помочь пернатым легко и безопасно, чтобы не навредить птицам.

Какие птицы зимуют в средней полосе России?

В городах и деревнях зимой остаются синицы (большая и лазоревка), воробьи, свиристели, поползни, дятлы, снегири, сороки, галки и дрозды-рябинники. Это виды птиц, которые умеют находить корм даже при низких температурах, но порой им требуется помощь.

Синицы и поползни активны и подвижны — они тратят много энергии и нуждаются в калорийной пище. Снегири чаще держатся в садах, где находят оставшиеся на ветвях ягоды. Свиристели — зимние птицы кочевого типа: могут появляться массово или не прилететь вовсе. Дятлы продолжают искать личинки под корой деревьев, но охотно посещают кормушки. На незамерзающих участках водоемов можно встретить уток — они должны улетать на зиму, но сейчас у многих птиц изменилось поведение, и их можно встретить в городе в холода.

Когда подкормка птиц налажена, у них повышается шанс пережить морозные недели без истощения.

Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как птицы выживают зимой и почему важно им помогать

В зимних условиях птицам приходится тратить гораздо больше сил на поддержание температуры тела. Ночью мелкие пернатые остывают до критических значений, а утром начинают активный поиск пищи, чтобы восполнить энергию. Ветер, гололед и снежные заносы усложняют этот процесс: если птица не нашла еду в течение нескольких часов, она может погибнуть от переохлаждения.

Многие виды птиц формируют группы — так теплее и легче искать корм. Например, синицы и поползни двигаются стайками и обследуют деревья, крыши зданий, кустарники, щели коры, чердаки. Дятлы выбирают «участки» кормления и возвращаются туда многократно. Снегири полагаются на память и помнят, где видели много ягод.

Человек здесь становится важным звеном в цепочке выживания. Постоянный источник корма снижает смертность молодых птиц, поддерживает численность популяций и помогает сохранять природный баланс, особенно рядом с населенными пунктами.

Можно ли кормить птиц хлебом? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильный рацион: чем можно и чем категорически нельзя кормить

Главное правило кормления птиц зимой: еда должна быть высококалорийной, не содержать соли, специй и вредных примесей. Неправильный корм может принести больше вреда, чем пользы, вызывая расстройство пищеварения или отравление.

Можно давать пернатым:

неочищенные сырые семечки подсолнечника;

несоленый нутряной жир или сало;

несоленый арахис;

зерновые смеси;

сушеные ягоды (рябина, калина);

овсяные хлопья и просо.

Нельзя:

хлеб любого вида (да, сейчас орнитологи рекомендуют не кормить птиц даже сухарями!);

жареные семечки;

соленые и копченые продукты;

заплесневелые или залежавшиеся остатки пищи.

Такое кормление птиц помогает им сохранять силы и температуру тела. Правильная подкормка птиц должна быть регулярной: если начали кормить — продолжайте до устойчивого потепления.

Чем кормить птиц Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сделать простую и безопасную кормушку

Кормушку можно собрать из пластиковой бутылки, деревянных реек или коробки. Важно, чтобы она была:

защищена от осадков;

закреплена устойчиво;

расположена на высоте 1,5–2 метров (для защиты от кошек);

очищалась от остатков пищи хотя бы раз в неделю.

Расположив кормушку на своем садовом участке, вы сделаете его местом живой зимней активности — птицы будут прилетать каждый день в одно и то же время.

Инструкция по созданию кормушки из пластиковой бутылки (2–5 л)

На боковых сторонах бутылки вырезать два достаточно больших отверстия, чтобы птицы могли свободно залетать внутрь. Оставить бортики высотой 3–5 см.

Края отверстий обязательно обклеить пластырем, скотчем или изолентой, чтобы пластик не травмировал лапки и клювы птиц.

Проделать отверстие в крышке и продеть крепкую веревку для подвешивания.

Помните, что подкормка птиц должна проводиться регулярно. Лучше всего наполнять кормушку рано утром или перед сном, чтобы как только рассветет, птицы могли быстро пополнить запасы энергии после холодной ночи.

Как сделать кормушку для птиц Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зачем подкармливать птиц: экологический и практический смысл

Помощь птицам зимой — это поддержка природного равновесия. Польза птиц для экосистемы заключается в том, что весной и летом они уничтожают насекомых-вредителей. Привыкнув прилетать к вам на участок за кормом зимой, птицы продолжат делать это и в теплое время года, только теперь уже они будут помогать вам, уничтожая на территории участка различных насекомых, в том числе опасных для растений вредителей.

Кроме того, подкормка птиц зимой укрепит экологию местной территории и даст возможность наблюдать за живой природой вблизи. Стоит добавить, что наблюдение за птицами развивает внимательность, учит бережному отношению к окружающему миру и особенно важно для детей: это живой опыт, который формирует понимание ответственности за соседствующие с нами формы жизни.

Если в морозный день на подоконнике или в кормушке есть немного корма, у маленькой птицы появляется шанс прожить еще один день. А у человека — увидеть, как оживает тишина зимнего сада.

