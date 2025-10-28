Готовим клюквенный морс из замороженных ягод: вкус как у бабушки

Клюквенный морс согревает зимой, освежает летом, поднимает иммунитет. Из замороженной клюквы напиток получается таким же насыщенным — важно только не кипятить ягоду, чтобы сохранить все витамины.

Возьмите 300 г замороженной клюквы и дайте ей слегка оттаять при комнатной температуре. Пересыпьте ягоды в глубокую миску и переведите их в пюре — можно использовать толкушку или погружной блендер. Добавьте 3–4 столовые ложки сахара (можно больше или меньше, ориентируясь на вкус ягод) и тщательно перемешайте, чтобы клюква пустила сок.

Вскипятите литр воды, но не добавляйте ягоды сразу — дайте воде остыть примерно до 60–70 °C. Перелейте клюквенное пюре с сахаром в кастрюлю, влейте теплую воду и размешайте. Процедите напиток через сито или марлю — мякоть можно частично вернуть обратно, если любите более густой морс.

Попробуйте — если морс кажется слишком концентрированным, добавьте еще немного воды. Если хотите напиток «как у бабушки в деревне», можете положить ложечку меда в уже готовый теплый морс — так аромат станет глубже, а вкус мягче.

Охладите напиток и подавайте в графине. Когда морс постоит в холодильнике хотя бы час, вкус станет более округлым и гармоничным.

Совет: секрет идеального клюквенного морса — не кипятить ягоды. Так сохраняется и вкус, и витамин С, и идеальный аромат.

