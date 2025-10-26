Лучшие булочки с корицей! Готовим ароматные синнабоны: быстро и просто

Секрет идеальных синнабонов — мягкое, нежное тесто и очень ароматная начинка. Рассказываем, как приготовить идеальные булочки с корицей!

В теплом молоке — примерно 200 мл — растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ст. л. сахарного песка, оставьте на 10 минут, пока не появится легкая пенка. Вбейте туда одно яйцо, щепотку соли, 1 ст. л. растопленного сливочного масла и осторожно и медленно всыпьте около 350–400 г муки. Тесто должно получиться мягким и чуть липким — не переборщите с мукой. Скатайте в шар и оставьте под полотенцем на 1 час в теплом месте, чтобы увеличилось вдвое.

Пока тесто подходит, сделайте начинку: размягчите 70–80 г сливочного масла и смешайте его с 4–5 ст. л. коричневого сахара и хорошей ложкой (с горкой) молотой корицы. Можно добавить щепотку ванили — аромат станет глубже.

Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник толщиной около 0,5 см, равномерно смажьте коричной пастой и аккуратно сверните в рулет. Нарежьте его на одинаковые роллы (обычно получается 8–10 штук). Переложите на форму, оставив немного места между ними, и дайте ещё 15 минут «подойти».

Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут до золотистого оттенка.

Для крема смешайте 100 г сливочного сыра (например, творожного), 1 ст. л. сливочного масла и 2 ст. л. сахарной пудры. Нанесите на горячие булочки — так глазурь впитается и станет нежной, будто сливочная вуаль.

Совет: если хотите максимально нежную текстуру — замените половину молока на сливки. Тесто получится пушистым, будто облачко.

