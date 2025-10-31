Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 17:25

Фильтр пылесоса против шерсти питомцев: как сохранить мощность всасывания без лишних трат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если у вас дома живет пушистик, вы наверняка знаете: фильтр пылесоса быстро забивается шерстью, теряет эффективность и грозит перегревом двигателя. Но не спешите покупать новый — правильный уход продлит жизнь фильтру и сбережет ваш бюджет. Давайте разберемся, как бережно очистить его от ворса и вернуть пылесосу былую силу.

Начните с отключения прибора от сети и аккуратного извлечения фильтра. Сначала вытряхните крупные комки шерсти, затем пройдитесь мягкой щеткой по всем складкам — особенно по гофрированным поверхностям.

Если фильтр моющийся, промойте его прохладной водой (не выше 30 °C), направляя струю изнутри наружу. Не используйте мыло и порошки — они могут испортить материал.

После промывки осторожно встряхните фильтр, промокните бумажными полотенцами и оставьте сушиться в проветриваемом месте на 24–48 часов. Ни в коем случае не сушите его феном или на батарее — только естественная сушка при комнатной температуре!

Ранее сообщалось, что многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда! Но знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и долговечность вашего напольного покрытия?

советы
пылесосы
лайфхаки
шерсть
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» начнет поставлять за границу два управляемых боеприпаса
Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу
Врач дала советы, что делать при хронической усталости
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.