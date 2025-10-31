Фильтр пылесоса против шерсти питомцев: как сохранить мощность всасывания без лишних трат

Если у вас дома живет пушистик, вы наверняка знаете: фильтр пылесоса быстро забивается шерстью, теряет эффективность и грозит перегревом двигателя. Но не спешите покупать новый — правильный уход продлит жизнь фильтру и сбережет ваш бюджет. Давайте разберемся, как бережно очистить его от ворса и вернуть пылесосу былую силу.

Начните с отключения прибора от сети и аккуратного извлечения фильтра. Сначала вытряхните крупные комки шерсти, затем пройдитесь мягкой щеткой по всем складкам — особенно по гофрированным поверхностям.

Если фильтр моющийся, промойте его прохладной водой (не выше 30 °C), направляя струю изнутри наружу. Не используйте мыло и порошки — они могут испортить материал.

После промывки осторожно встряхните фильтр, промокните бумажными полотенцами и оставьте сушиться в проветриваемом месте на 24–48 часов. Ни в коем случае не сушите его феном или на батарее — только естественная сушка при комнатной температуре!

