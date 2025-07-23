Автомобилистам назвали главный гаджет, который должен быть в машине летом Автоэксперт Анучин: летом в машине обязательно должен быть пылесос

Летом обязательно нужно купить в машину пылесос, посоветовал в разговоре с NEWS.ru владелец детейлинг-студии Владимир Анучин. По его словам, этот гаджет совершенно необходим во время поездок на пляж с детьми. Приборы, уточнил он, бывают компактными, поэтому они не займут много места — их будет удобно возить в багажнике.

Стоит озаботиться покупкой автомобильного пылесоса. Они есть компактные, прибор можно положить в багажник, он не займет много места. Это очень хорошее приобретение, поскольку летом на полу машины обнаруживается немало песка. Достаточно один раз съездить на пляж. А если у вас еще есть дети, то этот гаджет становится вообще незаменимым, — сообщил Анучин.

По его словам, существуют разные виды автомобильных пылесосов, в частности, аккумуляторные и работающие от USB — практически во всех современных авто имеется соответствующий разъем.

Ранее автоэксперт Владимир Марков посоветовал после затопления машины из-за сильных дождей оперативно проветрить и отмыть салон. Он также призвал не паниковать в такой неприятной ситуации. Если вода в авто поднялась до уровня окон, нужно будет провести полную разборку и тщательную очистку всех пострадавших узлов и агрегатов, отметил эксперт. Кроме того, добавил он, в таком случае потребуется антикоррозийная обработка кузова.