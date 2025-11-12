Когда опрыскивать сад в ноябре даже в снег: сроки для всех регионов России

В ряде российских регионов уже выпал снег, но в городах европейской части страны, включая Москву и Московскую область, его пока нет. Отсутствует снежный покров и в южных регионах — на побережье Черного и Каспийского морей, например в Сочи, Геленджике, Дербенте. Именно здесь еще есть время провести важные садовые работы.

Осенняя обработка сада от болезней остается актуальной даже после выпадения осадков, если температура воздуха поднялась до плюсовых значений (от +5 градусов и выше), а почва не промерзла. Лучше всего дождаться, когда снег растает, и провести опрыскивание в безветренный солнечный день. При использовании препаратов контактного действия, таких как бордоская смесь или растворы купоросов, обработка возможна, пока температурные условия позволяют им эффективно действовать.

Для защиты деревьев и кустарников применяют медьсодержащие препараты.

Бордоская смесь в концентрации 3% уничтожает зимующие споры грибов на коре и в приствольных кругах.

Медный купорос помогает справиться с паршой, монилиозом и другими грибковыми заболеваниями.

Железный купорос эффективен против мхов, лишайников и некоторых видов гнилей.

Обычно осенняя обработка сада от болезней проводится в начале ноября, после полного опадения листвы, но до наступления постоянных заморозков. Главное условие — дождаться плюсовой температуры, даже если это произойдет после схода снега. Опрыскивать нужно не только ветви и стволы деревьев, но и почву вокруг них, где зимуют возбудители болезней.

Своевременная обработка защитит ваш сад от весенних инфекций и обеспечит здоровье растений в новом сезоне.

