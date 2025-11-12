Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:00

Когда опрыскивать сад в ноябре даже в снег: сроки для всех регионов России

Когда опрыскивать сад в ноябре даже в снег: сроки для всех регионов России Когда опрыскивать сад в ноябре даже в снег: сроки для всех регионов России Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ряде российских регионов уже выпал снег, но в городах европейской части страны, включая Москву и Московскую область, его пока нет. Отсутствует снежный покров и в южных регионах — на побережье Черного и Каспийского морей, например в Сочи, Геленджике, Дербенте. Именно здесь еще есть время провести важные садовые работы.

Осенняя обработка сада от болезней остается актуальной даже после выпадения осадков, если температура воздуха поднялась до плюсовых значений (от +5 градусов и выше), а почва не промерзла. Лучше всего дождаться, когда снег растает, и провести опрыскивание в безветренный солнечный день. При использовании препаратов контактного действия, таких как бордоская смесь или растворы купоросов, обработка возможна, пока температурные условия позволяют им эффективно действовать.

Для защиты деревьев и кустарников применяют медьсодержащие препараты.

  • Бордоская смесь в концентрации 3% уничтожает зимующие споры грибов на коре и в приствольных кругах.

  • Медный купорос помогает справиться с паршой, монилиозом и другими грибковыми заболеваниями.

  • Железный купорос эффективен против мхов, лишайников и некоторых видов гнилей.

Обычно осенняя обработка сада от болезней проводится в начале ноября, после полного опадения листвы, но до наступления постоянных заморозков. Главное условие — дождаться плюсовой температуры, даже если это произойдет после схода снега. Опрыскивать нужно не только ветви и стволы деревьев, но и почву вокруг них, где зимуют возбудители болезней.

Своевременная обработка защитит ваш сад от весенних инфекций и обеспечит здоровье растений в новом сезоне.

Ранее мы рассказывали, как подготовить дачу к зиме: проверьте себя — ничего не забыли?

осень
дача
сад
зима
своими руками
советы
садоводство
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева и Одессы
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Старшеклассник напал на учителя в столичной школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.