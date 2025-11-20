Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни

Щи из кислой капусты — это традиционный суп с выразительным кисло-сладким вкусом, популярный в русской кухне. Кислая капуста и мягкое мясо, томящееся с овощами, создают уникальное сочетание, способное согреть в холодные дни и стать основой сытного обеда.

Ингредиенты

Говядина (возьмите с косточкой) — 500 г

Кислая капуста — 500 г

Картофель (лучше брать молодой)— 3 шт.

Морковка — 1 шт. (среднего размера)

Луковица — 1 шт.

Корень петрушки (по желанию) — 1 шт.

Паста томатная— 1-2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Травы для украшения — по желанию

Вода — около 2 л

Пошаговый рецепт приготовления

Говядину как следует помойте и поставьте вариться. Когда вода с мясом закипит, убавьте мощность плиты. Варите мясо около полутора часов. Не забывайте снимать пенку. Нужно, чтобы бульон получился насыщенным, а мясо стало мягким.

В это время займитесь остальными продуктами: почистите картошку, морковку, корень петрушки и лук. Нарежьте все ингредиенты на небольшие кусочки.

Когда мясо сварится, положите к нему в бульон кислую капусту. Варите вместе еще минут 20. Если ваша капуста слишком кислая, ее можно промыть холодной водой перед добавлением.

Через 20 минут закиньте в ту же кастрюлю картошку, морковку, корень петрушки. Варите на среднем огне до мягкости картофеля (где-то минут 20).

Лук тем временем обжарьте до золотистого цвета на сковородке. Добавьте к нему томатную пасту, тушите. Это придаст щам насыщенный цвет и аромат. Переложите обжарку в кастрюлю с супом.

За 5 минут до готовности добавьте лаврушку, посолите, поперчите. Нарежьте любимую зелень, добавьте в суп ее. Можно взять сушеную.

Подавайте со сметаной и ломтем ржаного хлеба.

Полезная информация о щах из кислой капусты:

калорийность — около 90 ккал на 100 г;

время приготовления — 2 часа.

