Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни

Щи из кислой капусты — это традиционный суп с выразительным кисло-сладким вкусом, популярный в русской кухне. Кислая капуста и мягкое мясо, томящееся с овощами, создают уникальное сочетание, способное согреть в холодные дни и стать основой сытного обеда.
Ингредиенты
- Говядина (возьмите с косточкой) — 500 г
- Кислая капуста — 500 г
- Картофель (лучше брать молодой)— 3 шт.
- Морковка — 1 шт. (среднего размера)
- Луковица — 1 шт.
- Корень петрушки (по желанию) — 1 шт.
- Паста томатная— 1-2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Травы для украшения — по желанию
- Вода — около 2 л
Пошаговый рецепт приготовления
Говядину как следует помойте и поставьте вариться. Когда вода с мясом закипит, убавьте мощность плиты. Варите мясо около полутора часов. Не забывайте снимать пенку. Нужно, чтобы бульон получился насыщенным, а мясо стало мягким.
В это время займитесь остальными продуктами: почистите картошку, морковку, корень петрушки и лук. Нарежьте все ингредиенты на небольшие кусочки.
Когда мясо сварится, положите к нему в бульон кислую капусту. Варите вместе еще минут 20. Если ваша капуста слишком кислая, ее можно промыть холодной водой перед добавлением.
Через 20 минут закиньте в ту же кастрюлю картошку, морковку, корень петрушки. Варите на среднем огне до мягкости картофеля (где-то минут 20).
Лук тем временем обжарьте до золотистого цвета на сковородке. Добавьте к нему томатную пасту, тушите. Это придаст щам насыщенный цвет и аромат. Переложите обжарку в кастрюлю с супом.
За 5 минут до готовности добавьте лаврушку, посолите, поперчите. Нарежьте любимую зелень, добавьте в суп ее. Можно взять сушеную.
Подавайте со сметаной и ломтем ржаного хлеба.
Полезная информация о щах из кислой капусты:
- калорийность — около 90 ккал на 100 г;
- время приготовления — 2 часа.
Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный фарш для самых вкусных котлет.