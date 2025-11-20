Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 21:24

Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни

Щи из кислой капусты Щи из кислой капусты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Щи из кислой капусты — это традиционный суп с выразительным кисло-сладким вкусом, популярный в русской кухне. Кислая капуста и мягкое мясо, томящееся с овощами, создают уникальное сочетание, способное согреть в холодные дни и стать основой сытного обеда.

Ингредиенты

  • Говядина (возьмите с косточкой) — 500 г
  • Кислая капуста — 500 г
  • Картофель (лучше брать молодой)— 3 шт.
  • Морковка — 1 шт. (среднего размера)
  • Луковица — 1 шт.
  • Корень петрушки (по желанию) — 1 шт.
  • Паста томатная— 1-2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Травы для украшения — по желанию
  • Вода — около 2 л

Готовим щи дома Готовим щи дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пошаговый рецепт приготовления

Говядину как следует помойте и поставьте вариться. Когда вода с мясом закипит, убавьте мощность плиты. Варите мясо около полутора часов. Не забывайте снимать пенку. Нужно, чтобы бульон получился насыщенным, а мясо стало мягким.

В это время займитесь остальными продуктами: почистите картошку, морковку, корень петрушки и лук. Нарежьте все ингредиенты на небольшие кусочки.

Когда мясо сварится, положите к нему в бульон кислую капусту. Варите вместе еще минут 20. Если ваша капуста слишком кислая, ее можно промыть холодной водой перед добавлением.

Через 20 минут закиньте в ту же кастрюлю картошку, морковку, корень петрушки. Варите на среднем огне до мягкости картофеля (где-то минут 20).

Лук тем временем обжарьте до золотистого цвета на сковородке. Добавьте к нему томатную пасту, тушите. Это придаст щам насыщенный цвет и аромат. Переложите обжарку в кастрюлю с супом.

За 5 минут до готовности добавьте лаврушку, посолите, поперчите. Нарежьте любимую зелень, добавьте в суп ее. Можно взять сушеную.

Подавайте со сметаной и ломтем ржаного хлеба.

Полезная информация о щах из кислой капусты:

  • калорийность — около 90 ккал на 100 г;
  • время приготовления — 2 часа.

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный фарш для самых вкусных котлет.

Читайте также
Салат «Морская фантазия»: легкое украшение стола с ноткой роскоши
Общество
Салат «Морская фантазия»: легкое украшение стола с ноткой роскоши
Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне
Общество
Предупреждаю: гости могут засидеться до утра! Ароматное оджахури по-грузински — ужин для большой семьи в одном противне
Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом
Семья и жизнь
Для этого салата варю только один ингредиент! «Мужская мечта» с тунцом
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
Семья и жизнь
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Семья и жизнь
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
блюда
кулинария
кухня
рецепт
рецепты
русская кухня
супы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.