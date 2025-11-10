Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:10

Россию накрыла волна хищений мошенниками средств у граждан

Банк России зафиксировал увеличение на 50% случаев хищений средств у граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество хищений денежных средств у клиентов банков в третьем квартале 2025 года возросло на 50% по сравнению со средними показателями предыдущих четырех кварталов, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости. Данные основаны на предварительном анализе отчетности кредитных организаций.

Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники, использующие дипфейк-технологии для получения кодов доступа с портала «Госуслуги», применяют характерные речевые конструкции для установления доверительного контакта с жертвами. Преступники сознательно используют эмоционально окрашенные обращения, побуждая людей к немедленным действиям без должного осмысления ситуации.

Кроме того, в пресс-центре МВД РФ сообщили, что мошенники чаще всего создают фальшивые объявления о финансовых и жилищно-коммунальных услугах, а также распространяют листовки с QR-кодами. По информации ведомства, преступники привлекают жертв предложениями о кредитовании, списании задолженностей и беспроцентных займах.

