10 ноября 2025 в 09:32

В МВД раскрыли фразы, которые выдают мошенников с дипфейками

МВД: мошенники с дипфейками выдают себя за близких и требуют деньги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники, применяющие технологии дипфейков для получения кодов с портала «Госуслуги», используют ряд характерных фраз, чтобы вызвать доверие у жертвы, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Злоумышленники активно прибегают к эмоциональным обращениям, чтобы заставить человека действовать быстро и без раздумий.

Чаще всего они произносят такие фразы, как: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту». Кроме того, мошенники нередко имитируют голоса руководителей с помощью дипфейков. В этом случае признаком обмана может стать сообщение следующего содержания: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В МВД подчеркнули, что при получении подобных сообщений необходимо немедленно прекратить разговор и не передавать никаких данных. Полицейские напомнили, что никому нельзя сообщать коды, поступающие по СМС.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова сообщила NEWS.ru, что с 1 ноября у российских банков появился финансовый стимул активнее возвращать средства, похищенные у граждан мошенниками. Так эксперт прокомментировала запуск Национальной платежной системой сервиса, который предусматривает выплату вознаграждения кредитным организациям за успешный возврат денег. Такая «премия» составит 5% от суммы трансакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

мошенничество
дипфейки
МВД
мошенники
