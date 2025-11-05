Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:17

Стало известно, зачем банкам платят за возврат денег жертвам мошенников

Экономист Мягкова: банки мотивируют возвращать украденные мошенниками деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 ноября у российских банков появился финансовый стимул активнее возвращать средства, похищенные у граждан мошенниками, рассказала NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова. Так эксперт прокомментировала запуск Национальной платежной системой сервиса, который предусматривает выплату вознаграждения кредитным организациям за успешный возврат денег. Такая «премия» составит 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

Шанс на быстрый возврат в типовых сценариях вырастет, особенно если перевод успеют отследить на ранней стадии. Однако серьезного скачка безопасности само поощрение не гарантирует, поскольку мошеннические схемы постоянно эволюционируют, — сказала Мягкова.

Эксперт пояснила, что новая система создает дополнительную мотивацию для банков оперативно реагировать на случаи мошенничества, но не отменяет необходимости соблюдения базовых правил финансовой безопасности самими клиентами.

Ранее Национальная система платежных карт запустила программу поддержки банков, возвращающих средства, похищенные у граждан в результате мошенничества. Сервис «Добрая воля» начал работать 1 ноября, позволяя банкам участвовать в инициативе. За каждую возвращенную операцию банк получает 5% от суммы.

