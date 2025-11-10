В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при взрыве в Нью-Дели

По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели

Посольство РФ: россияне не пострадали при взрыве в Нью-Дели

Граждане России не пострадали в результате взрыва автомобиля в туристическом районе Нью-Дели, сообщило посольство РФ в Индии агентству ТАСС. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с местными оперативными службами для мониторинга ситуации.

По предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли и 11 получили ранения в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Инцидент произошел вечером 10 ноября вблизи Красного Форта. Также пострадали находившиеся поблизости транспортные средства.

Кроме того, в туристической полиции Таиланда сообщили об отсутствии граждан России в автобусе с иностранными туристами, попавшем в дорожно-транспортное происшествие. Среди пострадавших, получивших травмы в данном инциденте, значатся только подданные Индии и Пакистана.

Также экскурсионный автобус с 11 российскими туристами перевернулся в таиландской провинции Лум-Сум по пути к водопаду Сай Йок Вохит. Данный природный объект входит в состав популярного туристического маршрута «Река Квай».