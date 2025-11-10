Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 09:35

Беру яблоко и пачку творога — пеку творожно-яблочные полоски. Простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется чего-то вкусненького к чаю, но чтобы не было мучительно стыдно за съеденные калории. Эти творожные полоски — просто находка! Они напоминают нежнейшее рассыпчатое печенье, но в их основе — полезный творог, сочное яблоко и сладкий изюм. Они нежные внутри, с приятной хрустящей корочкой снаружи и таким душевным ароматом ванили и корицы, что дом наполняется уютом. Это идеальный перекус для детей, который можно дать с собой в школу, или легкий десерт для вечернего чаепития, когда хочется побаловать себя без лишней тяжести в желудке.

Возьми 250 граммов творога, разомни его вилкой. Добавь 1 яйцо, 4 столовые ложки сахара, щепотку соли, пакетик ванилина и чайную ложку разрыхлителя. Перемешай до однородности. Теперь введи 200–250 граммов муки — тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Одно среднее яблоко очисти от кожуры и натри на крупной терке, хорошо отожми лишний сок. 50 граммов изюма промой и обсуши. Добавь яблоко и изюм в тесто, аккуратно перемешай. Тесто раздели на несколько частей, каждую раскатай в колбаску и приплюсни, чтобы получились полоски толщиной около 1,5 см. Выложи их на противень, застеленный пергаментом. Смажь сверху взбитым желтком или молоком для румяной корочки и посыпь корицей с сахаром. Выпекай в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Пирог «Стеганое одеяло»: готовим из жидкого теста — проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь
Общество
Пирог «Стеганое одеяло»: готовим из жидкого теста — проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь
Запасайтесь творогом — и побольше! Творожная запеканка «Всего по три» — сочная, нежная и без грамма муки
Общество
Запасайтесь творогом — и побольше! Творожная запеканка «Всего по три» — сочная, нежная и без грамма муки
Яблочное суфле на манной каше: десерт, который реально тает во рту — готовлю за 15 минут
Общество
Яблочное суфле на манной каше: десерт, который реально тает во рту — готовлю за 15 минут
Беру три яблока и банку сметаны — пеку простой яблочный пирог с осенней ноткой! Не шарлотка, а вкуснее в разы
Общество
Беру три яблока и банку сметаны — пеку простой яблочный пирог с осенней ноткой! Не шарлотка, а вкуснее в разы
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
творог
яблоки
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности продажи квартиры Долиной
Россияне назвали главный «красный флаг» на первом свидании
«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском
В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам «СП»
В Красноярском крае раскрыли убийство 18-летней давности
Фон дер Ляйен начала избегать Стармера
Россиянам объяснили, чему посвятить молитву в день Параскевы Пятницы
Белоруссия разместит застрявшие литовские грузовики на стоянке
Освежающий вкус: маринованная капуста со свеклой без сложностей
Москвича задержали по подозрению в госизмене
ВС России создали «воронку смерти» на подходе к Димитрову
Журналист-иноагент пытается спасти квартиру в Москве
У собак и кошек стали чаще происходить сердечные приступы
В России придумали, как дополнительно защитить заемщиков
В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом
В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки
«Копейки, конечно»: Прохор Шаляпин о гонорарах за участие в «Пусть говорят»
Известная фигуристка показала фото со своей тайной свадьбы
Раскрыто, когда в Петербурге может заработать бывший завод General Motors
Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.