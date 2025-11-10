Беру яблоко и пачку творога — пеку творожно-яблочные полоски. Простая и вкусная выпечка к чаю

Иногда так хочется чего-то вкусненького к чаю, но чтобы не было мучительно стыдно за съеденные калории. Эти творожные полоски — просто находка! Они напоминают нежнейшее рассыпчатое печенье, но в их основе — полезный творог, сочное яблоко и сладкий изюм. Они нежные внутри, с приятной хрустящей корочкой снаружи и таким душевным ароматом ванили и корицы, что дом наполняется уютом. Это идеальный перекус для детей, который можно дать с собой в школу, или легкий десерт для вечернего чаепития, когда хочется побаловать себя без лишней тяжести в желудке.

Возьми 250 граммов творога, разомни его вилкой. Добавь 1 яйцо, 4 столовые ложки сахара, щепотку соли, пакетик ванилина и чайную ложку разрыхлителя. Перемешай до однородности. Теперь введи 200–250 граммов муки — тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Одно среднее яблоко очисти от кожуры и натри на крупной терке, хорошо отожми лишний сок. 50 граммов изюма промой и обсуши. Добавь яблоко и изюм в тесто, аккуратно перемешай. Тесто раздели на несколько частей, каждую раскатай в колбаску и приплюсни, чтобы получились полоски толщиной около 1,5 см. Выложи их на противень, застеленный пергаментом. Смажь сверху взбитым желтком или молоком для румяной корочки и посыпь корицей с сахаром. Выпекай в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

