Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:24

Запасайтесь творогом — и побольше! Творожная запеканка «Всего по три» — сочная, нежная и без грамма муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете рецепт творожной запеканки, который никогда не подводит, — это он! Название «Всего по три» полностью отражает суть: всего три основных продукта в равных пропорциях, ни грамма муки и феноменальный результат. Запеканка получается на удивление сочной, нежной и очень воздушной, с легкой румяной корочкой сверху. Это идеальный завтрак или легкий ужин для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних хлопот. Ее обожают и дети, и взрослые, а готовится она так просто, что станет вашей палочкой-выручалочкой.

Вам понадобится ровно по 3 ст. л. (с горкой) трех главных ингредиентов: творога, манной крупы и сахара. Это примерно 250–300 г творога, 60–70 г манки и 70–80 г сахара. Смешайте их в миске. Затем добавьте три яйца и щепотку соли. Тщательно взбейте все венчиком или блендером до однородной, гладкой массы. Оставьте тесто на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла и в готовой запеканке не чувствовалась. Форму для запекания (примерно 20 см в диаметре) смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть в форме — так ее будет легче разрезать.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Семья и жизнь
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
Семья и жизнь
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
Картофельный лентяй с крабовыми палочками — обалденная запеканка без хлопот: семья всегда просит добавки
Общество
Картофельный лентяй с крабовыми палочками — обалденная запеканка без хлопот: семья всегда просит добавки
Беру творог, банан и готовлю нежнейший десерт к чаю — никакого замеса и раскатки теста, все очень просто!
Общество
Беру творог, банан и готовлю нежнейший десерт к чаю — никакого замеса и раскатки теста, все очень просто!
рецепты
запеканки
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.