Запасайтесь творогом — и побольше! Творожная запеканка «Всего по три» — сочная, нежная и без грамма муки

Если вы ищете рецепт творожной запеканки, который никогда не подводит, — это он! Название «Всего по три» полностью отражает суть: всего три основных продукта в равных пропорциях, ни грамма муки и феноменальный результат. Запеканка получается на удивление сочной, нежной и очень воздушной, с легкой румяной корочкой сверху. Это идеальный завтрак или легкий ужин для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних хлопот. Ее обожают и дети, и взрослые, а готовится она так просто, что станет вашей палочкой-выручалочкой.

Вам понадобится ровно по 3 ст. л. (с горкой) трех главных ингредиентов: творога, манной крупы и сахара. Это примерно 250–300 г творога, 60–70 г манки и 70–80 г сахара. Смешайте их в миске. Затем добавьте три яйца и щепотку соли. Тщательно взбейте все венчиком или блендером до однородной, гладкой массы. Оставьте тесто на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла и в готовой запеканке не чувствовалась. Форму для запекания (примерно 20 см в диаметре) смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть в форме — так ее будет легче разрезать.

