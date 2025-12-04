Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 06:09

Блюдо для семейного воскресенья: готовлю эту запеканку — два слоя для неповторимого вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эту запеканку я впервые попробовал в гостях у бабушки, когда мы всей семьей приехали к ней на выходные. Нежный творожный слой в сочетании со сладкой сметанной верхушкой и ягодами покорил всех с первой ложки. Теперь, следуя бабушкиному рецепту, я готовлю это блюдо для своих детей, и оно неизменно собирает нас всех за одним столом.

500 г творога смешиваю с 3 яйцами, 5 ст. л. сахара, 3 ст. л. манки и 1 ч. л. ванильного сахара до однородности. Выкладываю массу в смазанную маслом форму. Для верхнего слоя взбиваю 200 г сметаны с яйцом и 2 ст. л. сахара, равномерно заливаю творожную основу. Сверху выкладываю 150 г свежих или замороженных ягод. Выпекаю при 180 °C: сначала 25 минут, затем еще 20 минут до золотистой корочки. Даю запеканке немного остыть перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

