04 декабря 2025 в 05:45

К чему снится колокол: предвестие перемен — полное толкование

Колокол во сне символизирует крупные перемены в жизни, важные новости или неожиданные события. Согласно популярным сонникам, появление колокола предвещает силу и могущество, но иногда предупреждает о беспокойстве чужими поступками.

  • Громкий или праздничный звон сулит радость, свадьбу или выздоровление близких.

  • Глухой звук намекает на слухи, распространяемые за спиной, или слабость.​

  • Если звон мелодичный, ждите победы в борьбе.

  • Одиночные удары говорят о разочаровании в людях.​

Собственноручный звон в колокол означает активные действия: бить тревогу перед бедой или, напротив, приносить радость окружающим. В психоаналитическом толковании это зов совести, побуждающий вернуться к истокам, а в славянском соннике — риск ссоры из-за импульсивности.

Мужчине колокол снится к укреплению позиций: слухи издалека принесут славу и почет, особенно если звонарем является он сам. Женщине видение сулит хорошие вести, переход от печали к радости, а вечерний звон обещает спокойную старость без волнений.​

Ранее мы выяснили, к чему снится заброшенная церковь.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
