Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах В Петербурге депутаты разрешили храмам звонить в колокола по утрам в выходные

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении поправки, освобождающие религиозные организации от ответственности за нарушение тишины перезвоном колоколов в утренние часы выходных и праздничных дней, передает РБК. Теперь храмы могут беспрепятственно проводить службы с колокольным звоном, не опасаясь штрафов.

Как пояснили авторы инициативы, документ устраняет правовой пробел: ранее проведение обрядов в ночное время уже было разрешено в исключительном порядке для религиозных организаций — с 22:00 до 08:00. Однако в утренние часы выходных шуметь запрещалось до 12:00, что могло повлечь штрафы для храмов до 200 тысяч рублей, если они звонили в колокола в эти четыре часа.

Колокольный звон — это не нарушение тишины, это не ремонт стен ранним утра, не сверление отбойным молотком, не вывоз мусора. Колокольный звон — это то, что нас в принципе всех объединяет, вера, — подчеркнул представлявший законопроект депутат Павел Крупник.

Он также отметил, что большинство храмов, о которых идет речь, были построены еще до окружающих их домов. Владельцам элитной недвижимости, не желающим слышать колокольного звона, он посоветовал продать свои квартиры и «переехать в спальные районы».

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.