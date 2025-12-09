Зоопарк Петербурга признал проблемы из-за западных санкций

Ленинградский зоопарк испытывает проблемы с кормом для животных из-за западных санкций, рассказал в эфире Радио РБК директор Юрий Журавлев. По его словам, пропитание для постояльцев учреждения приходится доставлять «огородами». При этом Журавлев считает, что российскими кормами для животных «вполне можно обойтись».

Ряд кормов стали недоступны <…> либо [их приходится ввозить] какими-то «огородами», — признал директор зоопарка.

Он также констатировал, что из-за санкций животных приходится переправлять транзитом через Казахстан, Узбекистан и другие дружественные страны. Раньше зверей привозили в Санкт-Петербург прямым рейсом.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды.

Вместе с этим в Московском зоопарке появились на свет два амурских тигренка. Они оказались самцом и самкой. Малыши родились еще в конце августа, но тигрица долгое время прятала их от посторонних.