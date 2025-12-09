ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:05

Зоопарк Петербурга признал проблемы из-за западных санкций

Зоопарк Санкт-Петербурга пожаловался на проблемы с кормом из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ленинградский зоопарк испытывает проблемы с кормом для животных из-за западных санкций, рассказал в эфире Радио РБК директор Юрий Журавлев. По его словам, пропитание для постояльцев учреждения приходится доставлять «огородами». При этом Журавлев считает, что российскими кормами для животных «вполне можно обойтись».

Ряд кормов стали недоступны <…> либо [их приходится ввозить] какими-то «огородами», — признал директор зоопарка.

Он также констатировал, что из-за санкций животных приходится переправлять транзитом через Казахстан, Узбекистан и другие дружественные страны. Раньше зверей привозили в Санкт-Петербург прямым рейсом.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды.

Вместе с этим в Московском зоопарке появились на свет два амурских тигренка. Они оказались самцом и самкой. Малыши родились еще в конце августа, но тигрица долгое время прятала их от посторонних.

Санкт-Петербург
зоопарки
животные
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Великобритания добавила в черный список известного российского политолога
Пассажир лайнера Royal Caribbean впал в буйство после 33 коктейлей и умер
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.