Гороскоп на 4 декабря. Кому не нужны конфликты? Кто должен дарить цветы?

Гороскоп на 4 декабря для женщин и мужчин призывает все знаки зодиака вспомнить о самоконтроле и сдержанности. На работе, дома, в общественных местах — каждую минуту помните о том, что конфликта проще избежать, чем его погасить. Лучше всего сегодня заниматься своими делами и пытаться исправить ошибки, что вы когда-то допустили. В то же время будьте снисходительны к ошибкам других — ваше великодушие высоко оценят.

Гороскоп на 4 декабря для мужчин:

Овен. Сегодня вам будет сопутствовать удача. Будьте внимательны в финансовых вопросах: мелкие расходы могут негативно сказаться на бюджете. Планируйте все максимально тщательно и используйте возможность показать свои сильные стороны.

Телец. Сегодня нужно быть осторожным в отношениях. Кто-то из близких может попытаться ввести вас в заблуждение. Готовьтесь отстаивать свое мнение, но сохраняйте достоинство.

Близнецы. Звезды советуют отложить активные действия и сосредоточиться на духовном развитии. Помогите тем, кто в этом нуждается. Не принимайте важных решений, избегайте конфликтов. Сегодня доброта станет вашим главным оружием.

Рак. Если у вас выходной, проведите его на свежем воздухе, а работающим рекомендуем заниматься спортом после трудового дня. Уделите время семье, ожидайте приятных новостей и приготовьте сюрприз для второй половинки.

Лев. Львов ждет насыщенный и интересный день со множеством возможностей. Полагайтесь на свою рассудительность. Вечером проведите время с любимыми людьми.

Дева. Будьте внимательны и осторожны в поступках. Размышляйте перед принятием решений. Удачной будет короткая поездка на природу, но остерегайтесь ненадежных людей в окружении.

Весы. День подкинет разнообразные вызовы. Вы легко преодолеете их, если прежде не сидели сложа руки. Если все идет не очень хорошо, то сосредоточьтесь на открывающихся вам возможностях.

Скорпион. Вы будете популярны среди окружающих. Вероятны новые знакомства. Вечер проведите в кругу любимых людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец. Сегодня главное — терпение и такт в общении. Не стремитесь к кардинальным переменам, поддерживайте существующие традиции. Хорошо бы заняться хобби.

Козерог. Козероги должны проявить лидерские качества и быть осторожными в финансовых вопросах. Не позволяйте другим использовать вас. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы.

Водолей. Важно распрощаться с вредными привычками: они негативно сказываются и на здоровье, и на отношениях. В профессиональной сфере будьте внимательны к мнению коллег: оно может оказаться неожиданно ценным.

Рыбы. Будьте осторожны с высказываниями. Внимание к деталям поможет избежать конфликтов. Велик риск травм, поэтому поездки и посещение спортзала следует отменить. Для душевного спокойствия перечитайте любимую книгу.

Гороскоп на 4 декабря для женщин:

Овен. Самообладание поможет женщинам-Овнам справиться со множеством дел. Четко формулируйте мысли, избегайте импульсивных действий. Хладнокровие поможет достигнуть намеченных целей.

Телец. Время для новых увлечений, возможно, хобби, которое станет работой. Не забудьте уделить время текущим проектам. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Близнецы. Утро будет продуктивным для любых дел. Используйте это время для совершения покупок и заключения сделок, а после обеда уделите внимание домашним делам.

Рак. Будьте внимательны на дороге: высок риск аварии, не превышайте скорость. На работе проявите инициативу — это может укрепить ваши позиции.

Лев. Эмоциональное истощение вызовет желание все бросить. Это значит, что пришла пора менять методы действий и отстаивать свои интересы. Начните двигаться в направлении своих истинных желаний.

Дева. Нестабильный день, придется столкнуться с жестокой реальностью. Возможны конфликты, но ваша дипломатичность поможет разрешить все проблемы.

Весы. Избегайте судьбоносных решений, занимайтесь планированием и текущими задачами. Чтобы не потерять цель, составьте список задач.

Скорпион. Сегодня важно принимать взвешенные решения. Не забудьте о здоровье, возможно, пора посетить врача, забота о себе — залог хорошего будущего.

Стрелец. На повестке дня — домашние хлопоты. Следует разумно подходить к финансовым вопросам и помнить, что уют создается не только материальными вещами.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для женщин и мужчин: будьте сдержанны и займитесь уютом Фото: Shutterstock/FOTODOM