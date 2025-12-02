Теплая запеканка с хрустящей верхушкой «Деревенское счастье»: всего 4 ингредиента для душевного ужина

Есть блюда, которые не требуют ни особых кулинарных навыков, ни длительного времени у плиты, но при этом дарят такое чувство сытости и домашнего уюта, что становятся любимыми на всю жизнь. Картофельная запеканка с сыром — именно такое блюдо. Это воплощение деревенского счастья в одной форме: просто, сытно, душевно. Когда на улице промозгло, а в доме пахнет запеченной картошкой с хрустящей румяной сырной корочкой, кажется, что все проблемы отступают. Это тот самый случай, когда минимум ингредиентов и усилий дарит максимум удовольствия и тепла. Блюдо идеально подойдет для будничного ужина, когда нужно быстро накормить семью, или станет скромным, но очень достойным угощением для внезапно нагрянувших гостей.

Вам понадобится всего 4 ингредиента: 1 кг картофеля, 200 г твердого сыра, 200 мл сливок 20% жирности и 200 г куриной грудки, соль и перец по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, примерно 2-3 мм толщиной. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите половину картофеля, слегка посолите и поперчите. Посыпьте половиной тертого сыра. Выложите оставшийся картофель, снова посолите и поперчите. Аккуратно залейте сливками — они должны почти доходить до верхнего слоя картофеля. Сверху равномерно распределите оставшийся сыр. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не превратится в золотистую хрустящую корочку. Дайте запеканке немного остыть и «схватиться» прямо в форме, минут 10–15, затем нарезайте на порции. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

